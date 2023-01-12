Стартап наполовину пуст

По итогам 2022 года инвестиции в развивающиеся российские IT-компании резко снизились: всего было заключено 128 сделок, тогда как годом ранее — 291. Вложения в стартапы упали на 57%, до $1,1 млрд. В первую очередь это произошло из-за военных действий на Украине, санкций и релокации многих проектов за рубеж. Более того, если исключить крупные сделки с американскими фондами, совершенные до начала боевых действий, можно видеть падение рынка более чем на порядок. В 2023 году с учетом такой низкой базы инвестиции могут начать расти, говорят эксперты, считая перспективным направлением замещение иностранных IT-решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными портала Venture Guide по итогам 2022 года на российском рынке IT-стартапов.

Общий объем вложений в проекты составил $1,1 млрд, упав год к году на 57%. Число сделок снизилось на 56%, до 128.

В Dsight, участвовавшей в сборе данных, уточняют, что в статистику включена информация об открытых сделках на всех раундах за год, за исключением заключенных с игроками, которые покинули Россию, как, например, компания Miro (IT-платформа для совместной работы). В венчурном фонде «Восход» “Ъ” подтвердили релевантность данных.

Среди рыночных ниш, лидирующих по объему инвестиций в 2022 году, оказались разработка программного обеспечения для бизнеса (Business Software) — инвестиции составили $449,35 млн, HR & WorkTech (сегмент технологий для HR) — $425,67 млн, кибербезопасность — $251,5 млн и телекоммуникации — $192,6 млн. В первой категории сделки были заключены, например, с разработчиком конструктора информационных систем FIS (более $5 млн), среди HR & WorkTech — с рекрутинговой чатбот-платформой XOR ($2 млн).

Итоги 2022 года оказались «сложнее, чем можно было предположить», уточняет директор по стратегическим проектам ГК «Цифра» Павел Федосов: из общих $1,1 млрд около $900 млн инвестиций были сделаны в январе 2022 года, включая две сделки с американскими фондами (Accel, BlackRock) суммарно на $650 млн.

То есть если исключить зарубежные инвестиции, произведенные до начала военных действий, будет наблюдаться падение почти на порядок, подчеркивает господин Федосов.

В 2022 году, по оценкам, данным Leta Capital «Ъ-FM» 1 января, страну покинули около 70% стартапов, значительная часть оттока произошла в октябре, после объявления частичной мобилизации. В первую очередь проекты переехали в Казахстан, Грузию, Армению и Турцию, но «оттуда они стараются перебраться в локации с более развитым венчурным рынком»: Испанию, Голландию, Германию и Великобританию. По данным Dsight, только в первом полугодии бизнес релоцировали более 1 тыс. компаний.

Среди ключевых событий, которые повлияли на рынок,— военные действия и последующий отток кадров, разрыв логистических цепочек, санкции (как валютные, так и на экспорт высокотехнологичной продукции), подтверждает инвестиционный директор УК «Восход» Артур Мартиросов: «Во втором и третьем кварталах наблюдалась крайне низкая активность на рынке по новым сделкам, фонды занимались проектами текущего портфеля». Также, по его словам, фонды сфокусировались на инвестициях в проекты по импортозамещению и стартапы в «дружественных юрисдикциях» — на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Партнер департамента финансового консультирования ДРТ Антон Шульга полагает, что многие сделки, которые планировалось закрыть в первом полугодии 2022 года, были поставлены на паузу, поскольку оценки стали резко ухудшаться: «Стартапы, которые могли себе позволить не привлекать инвестиции, отложили это до лучших времен».

В связи с этим, ожидает господин Шульга, в 2023 году инвестиции покажут рост: «Сейчас определенность выше, чем в прошлом году».

Наиболее перспективными направлениями для вложений станут импортозамещение софта для корпоративных клиентов, считает Артур Мартиросов. Привлекательными, добавляет он, остаются медицина и биотехнологии, а также промышленные проекты. По мнению Павла Федосова, сейчас главным инвестором на рынке де-факто становится государство, но возможно и появление «специализированных частных фондов, которые компенсируют ушедший иностранный венчурный капитал».

Татьяна Исакова