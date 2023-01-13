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Коммерсантъ FM
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Лучшие фото недели

Яркие кадры 9–13 января

Морозы в Омске, обстрел шахты в Донецке и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Омск. Обледенелый фасад аварийного жилого дома

Омск. Обледенелый фасад аварийного жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук  /  купить фото

Москва. Фестиваль ледяных скульптур «Снег и Лед» в парке Музеон

Москва. Фестиваль ледяных скульптур «Снег и Лед» в парке Музеон

Фото: Коммерсантъ / Мария Потокина  /  купить фото

Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени академика Скочинского

Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени академика Скочинского

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронеж. Житель села Волчанское Виктор Мирский, обвиняемый в убийстве трех человек и нападении на отделение МВД, во время заседания суда

Воронеж. Житель села Волчанское Виктор Мирский, обвиняемый в убийстве трех человек и нападении на отделение МВД, во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Москва. Церемония прощания с бывшим директором театра «Современник» и МХТ имени Чехова Леонидом Эрманом

Москва. Церемония прощания с бывшим директором театра «Современник» и МХТ имени Чехова Леонидом Эрманом

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами «Зенит» (Санкт Петербург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Санкт-Петербург. Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами «Зенит» (Санкт Петербург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

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Омск. Обледенелый фасад аварийного жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук  /  купить фото

Москва. Фестиваль ледяных скульптур «Снег и Лед» в парке Музеон

Фото: Коммерсантъ / Мария Потокина  /  купить фото

Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени академика Скочинского

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронеж. Житель села Волчанское Виктор Мирский, обвиняемый в убийстве трех человек и нападении на отделение МВД, во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Москва. Церемония прощания с бывшим директором театра «Современник» и МХТ имени Чехова Леонидом Эрманом

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами «Зенит» (Санкт Петербург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

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