Фото 13.01.2023, 20:34 Лучшие фото недели Яркие кадры 9–13 января Морозы в Омске, обстрел шахты в Донецке и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Омск. Обледенелый фасад аварийного жилого дома Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук / купить фото Москва. Фестиваль ледяных скульптур «Снег и Лед» в парке Музеон Фото: Коммерсантъ / Мария Потокина / купить фото Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени академика Скочинского Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Воронеж. Житель села Волчанское Виктор Мирский, обвиняемый в убийстве трех человек и нападении на отделение МВД, во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Москва. Церемония прощания с бывшим директором театра «Современник» и МХТ имени Чехова Леонидом Эрманом Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Санкт-Петербург. Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами «Зенит» (Санкт Петербург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Омск. Обледенелый фасад аварийного жилого дома Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук / купить фото Москва. Фестиваль ледяных скульптур «Снег и Лед» в парке Музеон Фото: Коммерсантъ / Мария Потокина / купить фото Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени академика Скочинского Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Воронеж. Житель села Волчанское Виктор Мирский, обвиняемый в убийстве трех человек и нападении на отделение МВД, во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Москва. Церемония прощания с бывшим директором театра «Современник» и МХТ имени Чехова Леонидом Эрманом Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Санкт-Петербург. Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами «Зенит» (Санкт Петербург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото