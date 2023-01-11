Шойгу назначил Герасимова командующим силами спецоперации вместо Суровикина

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Сергей Суровикин, который до этого возглавлял группировку, стал заместителем господина Герасимова.

Заместителями Валерия Герасимова также назначены командующий сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким.

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны, «повышение уровня руководства» спецоперацией «связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск» и «повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск».

Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск 8 октября 2022 года. Он обеспечил отход войск из Херсона и нынешнее наступление в Донбассе. Также при нем начались регулярные ракетные обстрелы инфраструктуры Украины.

Валерий Герасимов был назначен начальником Генштаба ВС РФ указом президента 9 ноября 2012 года. До этого он был командующим войсками Центрального военного округа. Олег Салюков до назначения главкомом сухопутных войск был замначальника Генштаба. Алексей Ким до назначения в Генштаб был замглавкома сухопутных войск по миротворческой деятельности.

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