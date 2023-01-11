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Шойгу назначил Герасимова командующим силами спецоперации вместо Суровикина

Перестановки объяснили повышением уровня руководства операцией

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Сергей Суровикин, который до этого возглавлял группировку, стал заместителем господина Герасимова.

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Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сергей Суровикин

Сергей Суровикин

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев  /  купить фото

Олег Салюков (в центре)

Олег Салюков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алексей Ким

Алексей Ким

Фото: Wikipedia

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Валерий Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сергей Суровикин

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев  /  купить фото

Олег Салюков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алексей Ким

Фото: Wikipedia

Заместителями Валерия Герасимова также назначены командующий сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким.

Чем известен Валерий Герасимов

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Как сообщается в пресс-релизе Минобороны, «повышение уровня руководства» спецоперацией «связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск» и «повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск».

Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск 8 октября 2022 года. Он обеспечил отход войск из Херсона и нынешнее наступление в Донбассе. Также при нем начались регулярные ракетные обстрелы инфраструктуры Украины.

Валерий Герасимов был назначен начальником Генштаба ВС РФ указом президента 9 ноября 2012 года. До этого он был командующим войсками Центрального военного округа. Олег Салюков до назначения главкомом сухопутных войск был замначальника Генштаба. Алексей Ким до назначения в Генштаб был замглавкома сухопутных войск по миротворческой деятельности.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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