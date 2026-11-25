Армия США взорвала 4,5 т азида свинца в Айове
Армия США провела контролируемый взрыв около 4,5 т азида свинца. Вещество, которое используется при изготовлении бомб, взорвали на заводе боеприпасов в Айове.
«Проведенный армией контролируемый и смягченный взрыв превзошел все ожидания и стал ОГРОМНЫМ успехом», — написал в X министр армии США Адам Телле.
Азид свинца на заводе в Айове хранился более 10 лет и частично кристаллизировался. Ранее в руководстве армии США заявляли, что его необходимо утилизировать, так как он может взорваться сам при понижении температуры. По ее словам, контролируемый взрыв является самым безопасным способом такой утилизации.
После того, как стало известно о планах контролируемого взрыва, экологические организации подали иск в суд, заявив, что власти сделали недостаточно для информирования жителей и защиты их от возможного вреда. Из-за этого процедуру пришлось отложить. 23 ноября суд разрешил армии взорвать вещество. Жителям в радиусе 8 км от места взрыва рекомендовали временно эвакуироваться.