Азид свинца на заводе в Айове хранился более 10 лет и частично кристаллизировался. Ранее в руководстве армии США заявляли, что его необходимо утилизировать, так как он может взорваться сам при понижении температуры. По ее словам, контролируемый взрыв является самым безопасным способом такой утилизации.