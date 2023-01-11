В России за 2022 год больше всех разбогатели владельцы производителей удобрений

27 российских миллиардеров разбогатели в 2022 году, подсчитал Forbes. Больше всего — владельцы долей в «Акроне» Вячеслав Кантор и в «Фосагро» Андрей Гурьев. Это связано с мировым ростом цен на удобрения.

На сколько увеличили состояние российские миллиардеры:

Вячеслав Кантор («Акрон») — на $5,3 млрд (общее состояние $13 млрд); Андрей Гурьев и семья («Фосагро») — на $4,2 млрд ($11,5 млрд); Юрий Мильнер (фонды DST Global) — на $2,5 млрд ($7,3 млрд); Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — на $2,1 млрд ($27,5 млрд); Михаил Шелков («ВСМПО-Ависма») — на $1,6 млрд ($5,8 млрд); Виталий Орлов («Норебо») — на $0,89 млрд ($1,9 млрд); Анатолий Седых (Объединенная металлургическая компания) — на $0,5 млрд ($1,8 млрд); Вадим Якунин («Протек») — на $0,49 млрд ($1,5 млрд); Дмитрий Каменщик (Домодедово) — общее состояние составило $1,8 млрд (Forbes, вероятно, указал ошибочное изменение состояния бизнесмена); Саид Гуцериев («М.Видео-Эльдорадо», SFI) — на $0,4 млрд ($1,7 млрд).

Во многих случаях миллиардеры увеличили свое состояние в 2022 году благодаря укреплению курса рубля. Это привело к переоценке долларовых активов богатейших бизнесменов. Рост состояния Юрия Мильнера объясняется успешным годом для фондов, находящихся под его управлением.

Леонид Уварчев