Патрушев: Россия не воюет с Украиной

Россия не воюет с Украиной, потому что у россиян «ненависти к простым украинцам по определению быть не может», утверждает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, «украинские традиции близки жителям России», а «наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев».

«В Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа»,— сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Вину за военные действия господин Патрушев в очередной раз возложил на страны Запада.

В декабре президент Владимир Путин говорил, что по-прежнему считает украинский народ братским. Он утверждал, что на Украине нельзя идти против той части народа, которая считает себя частью русского мира. Против него, как убежден господин Путин, «развязана война», которую Россия долго терпела.

О том, что происходит на 320-й день после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер