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Коммерсантъ FM
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В отношении издательства «Попкорн Букс» возбуждено дело о пропаганде ЛГБТ

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ возбуждено в отношении издательства «Попкорн Букс». ОМВД «Гольяново» возбудило дело в отношении издательства по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), сообщил депутат.

«Стало известно о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально-известного издательства ''Попкорн букс''»,— написал в своем Telegram-канале Александр Хинштейн.

Издательство «Попкорн Букс» расположено в Москве. «Мы издаем захватывающие художественные книги, которые затрагивают ''неудобные'' темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т. п.»,— говорится в разделе «Об издательстве» на официальном сайте «Попкорн Букс». До лета 2022 года 65% издательства принадлежало ирландской Bookmate Limited (ирландская компания Bookmate в октябре 2022 года внесена в российский реестр иностранных агентов; «Яндекс» до этого приобрел права на использование ее технологии). В августе доля компании перешла совладельцу сети «Читай-город—Буквоед» Денису Котову.

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и ''Попкорн букс'', бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам»,— подчеркнул господин Хинштейн. Он назвал издательство «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России».

«После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды ''Попкорн букс'' не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29-й статьи, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры»,— написал Александр Хинштейн.

9 декабря депутат сообщил, что отправил запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роспотребнадзор и Роскомнадзор о привлечении «Попкорн Букс» к ответственности. Он обвинил издательство в намерении вступить в «открытую схватку» с российским государством.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

После вступления закона в силу книжные магазины и сервисы стали убирать из ассортимента часть книг для проверки на соответствие новому законодательству. В частности, из каталогов Ozon и «Лабиринта» убрали книгу «Лето в пионерском галстуке», в которой ранее усмотрели пропаганду нетрадиционных отношений. «ЛитРес» предупредил авторов, что будет просить их вносить изменения в тексты, а издательство Ridero запустило проверку книг с помощью нейросети: все, подпадающее под определение «ЛГБТ-тематика», будет снято с продажи.

Подробнее о состоянии литературного рынка в 2022 году — в материале «Запрещайте, хлопцы, Кона».

Эрдни Кагалтынов

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