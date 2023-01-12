Путин сменил представителя РФ при ЮНЕСКО

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова. Господин Аляутдинов сменил в этой должности Александра Кузнецова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ринат Аляутдинов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Ринат Аляутдинов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Ринат Аляутдинов родился в 1958 году, в 1981 году окончил МГИМО. С 2012 по 2017 годы он занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН. В 2018 году он был назначен директором Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ.

Предыдущий постпред России при ЮНЕСКО, Александр Кузнецов, занимал эту должность с сентября 2016 года. До этого он, в частности, был послом России в Испании и по совместительству — в Андорре (с 2005 по 2012 годы), а также директором Историко-документального департамента МИД РФ (2012—2016 годы).

Эрдни Кагалтынов