Петр Верзилов объявлен в международный розыск

Издатель «Медиазоны» (признана СМИ-иноагентом) Петр Верзилов (признан иностранным агентом) объявлен в международный розыск. Сегодня, 9 января, Басманный суд рассматривает вопрос о его заочном аресте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Верзилов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Петр Верзилов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представитель следствия заявил, что господин Верзилов нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. «Согласно информации, имеющейся у СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск»,— сказал следователь (цитата по ТАСС).

Петр Верзилов проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства), дело против него возбудили в 2020 году. В ноябре 2022 года СМИ сообщали, что Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии, он был объявлен в федеральный розыск.

В мае 2022 года Петр Верзилов посещал Ватикан. Он принял участие в аудиенции с папой римским Франциском, вместе с ним прибыли жены командиров батальона «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией и запрещен).

Лаура Кеффер