Концерн «Калашников» сообщил о рекордных за 20 лет объемах выпуска оружия в 2022 году

Концерн «Калашников» в 2022 году выполнил рекордный за последние 20 лет план оружейного производства. Выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, сообщила пресс-служба концерна.

За прошедший год концерн выполнил 45 контрактов государственного оборонного заказа (ГОЗ) и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) и запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту. «Это самые большие договоры в истории предприятия»,— подчеркнула пресс-служба.

Концерн также сообщил о выпуске новых изделий, освоенных в 2022 году на оружейном производстве. Среди них:

7,62х54-мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ);

5,56-мм автомат Калашникова АК-19;

9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20;

карабин охотничий самозарядный «Сайга-9» в варианте с элементами ЭВО;

карабин охотничий самозарядный TR3 в варианте с элементами ЭВО.

В «Калашникове» также заявили о наращивании объемов выпуска инструментального производства на 8% по сравнению с 2021 годом. Дивизион станкостроения выпустил продукции в объеме равном общему объему производства за три предыдущих года — с 2019 по 2021 годы, добавили в пресс-службе.

В ноябре «РИА Новости» сообщило о том, что концерн «Калашников» назначен координатором поставок элементов боевой экипировки российской армии. Теперь поставщики обязаны отчитываться перед компанией о поставках бронежилетов, шлемов и другой продукции.

Эрдни Кагалтынов