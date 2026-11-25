Будущая супермодель родилась в 1939 году в аристократической семье. Ее отец, Генрих фон Лендорф, участвовал в покушении на Адольфа Гитлера в 1944 году и был казнен. В 20 лет Вера переехала во Флоренцию, где и стала фотомоделью. Затем она работала в Париже и Нью-Йорке. Известность пришла к ней в 1960-е. Она 12 раз появлялась на обложках Vogue, была также на обложке журнала Life. Некоторое время она была самой высокооплачиваемой моделью в мире.