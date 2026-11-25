На 88-м году жизни умерла супермодель Вера фон Лендорф
В возрасте 87 лет в своем доме в Берлине умерла немецкая модель и актриса Вера фон Лендорф, известная как Верушка. Об этом написал немецкий таблоид Bild со ссылкой на ее родственников. Издание назвало ее «первой супермоделью Германии».
Будущая супермодель родилась в 1939 году в аристократической семье. Ее отец, Генрих фон Лендорф, участвовал в покушении на Адольфа Гитлера в 1944 году и был казнен. В 20 лет Вера переехала во Флоренцию, где и стала фотомоделью. Затем она работала в Париже и Нью-Йорке. Известность пришла к ней в 1960-е. Она 12 раз появлялась на обложках Vogue, была также на обложке журнала Life. Некоторое время она была самой высокооплачиваемой моделью в мире.
Вера фон Лендорф сама занималась фотографией и перформансами, работала с Сальвадором Дали. В 1966 году снялась в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», который способствовал ее всемирной известности. Как пишет Bild, «ее уникальные проекты боди-арта и фотоискусства сделали ее настоящей иконой».