Депутат Картаполов: при масштабной войне Россия не сможет обойтись мобилизационным резервом

Система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед Россией, заявил глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов. Вместе с тем, по его мнению, страна не сможет обойтись только этим резервом при масштабной войне. Минобороны не раскрывает численность мобилизационного резерва российской армии.
Андрей Картаполов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов (потенциальных.— "Ъ") конфликтов. Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем»,— сказал господин Картаполов РБК.
Мобилизационный резерв армии — это граждане, пребывающие в запасе и заключившие контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Они продолжают работать на гражданских должностях, но должны пройти военную подготовку и раз в год проходить военные сборы. Заключившие контракт получают 12% оклада по должности и воинскому званию, районный коэффициент и процентную надбавку за непрерывное пребывание в резерве. При прохождении военных сборов резервист получает зарплату военнослужащего.
На прошлой неделе депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о необходимости наращивания мобилизационного резерва на случай вмешательства Польши и для сдерживания НАТО от вмешательства в российско-украинский конфликт. Вместе с тем он отмечал, что не видит предпосылок к проведению очередного этапа мобилизации.
О ходе российско-украинского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».