Депутат Картаполов: при масштабной войне Россия не сможет обойтись мобилизационным резервом

Система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед Россией, заявил глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов. Вместе с тем, по его мнению, страна не сможет обойтись только этим резервом при масштабной войне. Минобороны не раскрывает численность мобилизационного резерва российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов (потенциальных.— "Ъ") конфликтов. Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем»,— сказал господин Картаполов РБК.

Мобилизационный резерв армии — это граждане, пребывающие в запасе и заключившие контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Они продолжают работать на гражданских должностях, но должны пройти военную подготовку и раз в год проходить военные сборы. Заключившие контракт получают 12% оклада по должности и воинскому званию, районный коэффициент и процентную надбавку за непрерывное пребывание в резерве. При прохождении военных сборов резервист получает зарплату военнослужащего.

На прошлой неделе депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о необходимости наращивания мобилизационного резерва на случай вмешательства Польши и для сдерживания НАТО от вмешательства в российско-украинский конфликт. Вместе с тем он отмечал, что не видит предпосылок к проведению очередного этапа мобилизации.

О ходе российско-украинского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев