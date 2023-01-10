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Коммерсантъ FM
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Армения отказалась проводить у себя учения ОДКБ в 2023 году

Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, объявил премьер страны Никол Пашинян на пресс-конференции в Еереване. «Во всяком случае в этом году», уточнил он.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Министр обороны Армении уже письменно сообщил своим коллегам из ОДКБ, что в данной ситуации мы не считаем целесообразным проведение учений ОДКБ в Армении. Данные учения, во всяком случае в этом году, в Армении проведены не будут»,— заявил премьер (цитата по «Интерфаксу»).

1 января Минобороны России сообщило, что в 2023 году на территории Армении будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Ведомство пока не прокомментировало заявление господина Пашиняна.

23 ноября премьер-министр Армении отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване (СКБ ОДКБ). Никол Пашинян заявил, что документ недостаточно доработан, и предложил решением СКБ ОДКБ «ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения».

В сентябре власти Армении отказались участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане, прошедших с 26 сентября по 8 октября. Причиной для отказа страны от участия в военных мероприятиях стал приграничный конфликт с Азербайджаном.

В 2022 году отношения между Арменией и Азербайджаном неоднократно обострялись. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах. 12 декабря Лачинский коридор — единственный горный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах и Армению — закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана. Армянские власти обвинили в бездействии российский миротворческий контингент, дислоцированный в коридоре. МИД России назвал критику в адрес миротворцев неприемлемой. 30 декабря Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

Эрдни Кагалтынов

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