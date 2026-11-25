По данным «Интерфакса», косвенная доля Александра Калина досталась Андрею Мордавченкову и Ольге Буланцевой. Оба владеют по 26% акций компании «Созидание», у которой есть половина акций компании «Альтернативные инвестиции». Последняя, в свою очередь, принадлежит почти 100% «АС аудит» — единственному акционеру «ТКБ инвестмент партнерс» и «Прогрессивные инвестиционные идеи».