Бывший глава брокера «Алор» Калин вышел из капитала «Яндекса»
Бывший гендиректор брокера «Алор» Александр Калин перестал владеть 6,8% голосов и 6,51% уставного капитала основного юрлица «Яндекса». Это следует из данных на сайте раскрытия информации.
Господин Калин вышел из капитала «Яндекса» 11 ноября. Он владел небольшой долей в компании через другие юридические лица с августа 2025 года. В цепочку компаний, владевших долями, входили «ТКБ инвестмент партнерс» и УК «Прогрессивные инвестиционные идеи».
По данным «Интерфакса», косвенная доля Александра Калина досталась Андрею Мордавченкову и Ольге Буланцевой. Оба владеют по 26% акций компании «Созидание», у которой есть половина акций компании «Альтернативные инвестиции». Последняя, в свою очередь, принадлежит почти 100% «АС аудит» — единственному акционеру «ТКБ инвестмент партнерс» и «Прогрессивные инвестиционные идеи».