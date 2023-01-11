Не валяй дурака, правительство

11 января президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи встретился с членами правительства. Разговор, начавшийся с комплиментов правительству, продолжился обращением к одному из его членов: «Что вы, в самом деле, дурака-то валяете?» С подробностями о том, кто валял дурака,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Денис Мантуров много лет работали рядом

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Денис Мантуров много лет работали рядом

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин начал первую в этом году встречу с членами правительства с главного из того, что его беспокоит прежде всего:

— Во-первых, хочу вас поблагодарить за работу в 2022 году. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло!

Ибо главное — не дать произойти ничему из того, что предрекает противник.

Между тем Владимир Путин после новогодних праздников, казалось, был рад людям:

— И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях! Но не в последнюю очередь это и результат работы правительства! Михаилу Владимировичу (председателю правительства господину Мишустину.— А. К.) удалось собрать эффективную, современную команду заинтересованных людей — заинтересованных в результатах работы, технологически хорошо выстроить всю эту деятельность!

Казалось, оптимизм вызван к жизни выдающимися причинами:

— Мы знаем... сейчас только с утра с коллегами из администрации обсуждали…— что у нас дополнительные доходы бюджета, причем они связаны не с нефтяными, не с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами: 200 млрд предварительно дополнительные доходы. Это дает нам возможность решать все задачи, которые мы ставим по развитию... Нам нужно, безусловно, в ближайшее время абсолютно добиться решения вопросов, связанных с суверенным — именно с суверенным, независимым развитием вопреки любому внешнему давлению и угрозам!..

Похоже, денег хватит на все:

— Подчеркну: мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции. И при этом мы продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов...

И тут Владимир Путин попросил вице-премьера Дениса Мантурова рассказать о том, «как выполняются поручения по реализации долгосрочных программ обновления парка воздушных судов и водного транспортного флота».

Господин Мантуров, привыкший выступать перед президентом, начал уверенно:

— В 2023–2025 годах запланированы поставки «Аэрофлоту» 63 самолетов, имея в виду 34 импортозамещенных SuperJet, 18 МС-21 и одиннадцать Ту-214. На реализацию программы из Фонда национального благосостояния в этом году будет направлено 175 млрд руб...

Казалось, совещание покатится куда надо всем его участникам, то есть к концу, но через несколько минут оно катилось уже, можно сказать, под откос.

— Денис Валентинович, вы получили бумагу, которую я расписал вам? Она была мне направлена за подписью губернатора Петербурга и руководителя компании, которая производит «Метеоры», по-моему,— поинтересовался господин Путин.— Там достаточно финансово емкий проект.

— Подтверждаю, Владимир Владимирович,— кивнул вице-премьер.

Казалось, без этого веского утверждения все, что было сказано про финансово емкий проект, нельзя было считать действительным.

К тому же Денис Мантуров добавил:

— У нас Санкт-Петербург тоже один из лидеров по обновлению морского пассажирского транспорта, поэтому с коллегами ведем постоянную работу. Они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по «Метеорам» и в том числе по электрическим судам. По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведется работа. И еще по судам на газомоторном топливе.

— Там просто нужно финансовые инструменты отработать, вы сейчас о них уже сказали, чтобы у них заказ был своевременный,— пояснил в свою очередь господин Путин.

Он хотел перейти к следующей теме, но, видимо, что-то ему мешало. И похоже, это была демонстративная уверенность Дениса Мантурова то ли в завтрашнем дне, то ли в самом себе.

— Мы используем и текущую субсидию, которая уже много лет традиционно работает и обеспечивает льготную ставку, и те средства ФНБ, которые будут снижать эффективную ставку для потребителей, в том числе для субъекта,— счел нужным разъяснить вице-премьер.

— Смотрите... До 2030 года, вы сказали сейчас об этом, будут поставлены 700 воздушных судов, включая вертолеты, и 260 гражданских водных технических средств: кораблей, судов обеспечения и так далее,— предупредил господин Путин.— Эти 700 воздушных судов, включая вертолеты, нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко, понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов. На некоторых предприятиях заказа до сих пор нет, даже на 2023 год!

Он наконец обозначил причину своего беспокойства, которое сначала, возможно, хотел даже скрыть. Но Денис Мантуров не дал повода это сделать.

— Что касается Министерства обороны,— ответил вице-премьер, не теряя уверенности в себе, а даже, такое впечатление, приобретая ее,— то мы вам в Туле докладывали о количестве по авиационной технике (то есть он дал понять, что до этого момента Владимир Путин не имел об этом никакого понятия. И только когда Денис Мантуров рассказал ему, оказался вооружен.— А. К.). Это сверстано с гражданским заказом, имея в виду производственные возможности финишеров, комплектаторов, включая, самое главное, двигатели.

— Долго! Слишком долго! — недовольство российского президента уже вырвалось наружу и кипело на поверхности.— Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы! Они должны нанимать рабочую силу, они должны держать или расширять производственные мощности, понимаете? Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год у некоторых предприятий!

Это уже категорически противоречило докладу господина Мантурова. Но поздно: карты были на столе.

— Вообще по всем предприятиям у нас на этот год и Министерство обороны подтвердило количество,— между тем не согласился вице-премьер.— Более того, как я вам докладывал, были взяты кредиты предприятиями «Вертолеты России»... в первую очередь речь идет о вертолетах... для того, чтобы запустить всю кооперацию и второго, и третьего, и четвертого уровня. Поэтому у нас мощности все сверстаны и по текущему, и по следующему году!

Господин Путин, который по всем признакам не то что планировал заранее (а так бывает чаще всего), а в светлый день начала рабочего года вообще ни с кем тут не хотел ругаться, теперь захотел объяснить разницу между «сверстаны» и «имеются»:

— Денис Валентинович, пока нет паспортов, о которых вы сами сказали, а их нет, и нет твердых контрактов, у них нет понимания того, что они будут делать и должны будут делать... Долго, слишком долго! Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. На предприятиях нет контрактов на 2023 год, понимаете, ну что там говорить! Паспортов, вы сами сказали, нет! Когда они будут? И контрактов нет пока!

— Вот распоряжение, Владимир Владимирович! — продолжал упорствовать господин Мантуров.— У нас есть контракты и, как я доложил, по Министерству обороны, и по гражданской линии, и ГТКЛ (Государственная транспортная лизинговая компания.— “Ъ”), и другие лизинговые компании — это в части вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано! Это с учетом техиспытаний, сертификации и программ импортозамещения SuperJet и МС-21. Полностью все сверстано!

— Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет! — окончательно теряя терпение, произнес президент.— Я же вам говорю! Давайте после, сейчас закончим совещание! Что мы тут с вами пикироваться будем? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Что вы, в самом деле, дурака-то валяете?!

Только что Денис Мантуров был членом эффективной, современной команды заинтересованных людей. И вот он уже, в самом деле, валял дурака.

— Когда контракты будут? — продолжил президент.— Я вот о чем говорю! Мне директора предприятий говорят: нет контрактов! А у вас «все сверстано»! Когда будут паспорта? Когда контракты будут? Вот на какие вопросы надо ответить!

Со стороны могло показаться, что господин Мантуров именно так отвечал президенту только с одной целью: решил уйти красиво. Но ведь, скорее всего, это было не так. Тогда как?

— Что касается паспорта самолетов, о которых я только что доложил: распоряжение строго в соответствии с вашим заданием,— кажется, вице-премьер понял, что еще пара фраз, и ему даже будущую работу выбирать не из чего будет.— Что касается других паспортов, это будет сделано в течение квартала исходя из тех возможностей, которые сформированы бюджетом, в том числе по льготной программе ФНБ.

— Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Квартала какого-то. О чем мы говорим? Мы что, не понимаем, в каких условиях мы живем? — переспросил российский президент.— Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить. Ладно?

— Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического блока,— успокоил его Денис Мантуров.— Спасибо.

Вот это «спасибо» было уже точно совсем лишним. Так подчиненных благодарят за выступление и при этом остаются не шибко довольными им.

Теперь в зачет господину Мантурову не пойдут, казалось, даже почти три года ежедневной работы в рамках войн... фу ты, специальной операции по борьбе с коронавирусом.

— Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо? — господин Путин переспросил совершенно нехорошо.

— Есть,— наконец-то нашел нужное слово вице-премьер.

Но и этого было уже мало.

— Вы понимаете, почему я об этом говорил? Я обратил внимание на некоторые формулировки! — воскликнул господин Путин.— Вы сказали: «В ближайшее время мы сделаем». Что такое «в ближайшее время»? Должно быть четко, ясно, понятно! Я же не с потолка это беру, правильно? Директора предприятий говорят: нет контрактов. Ладно, поговорим еще с вами... Мы с вами и так каждый день разговариваем... Поговорим и сегодня, и завтра еще.

Возможно, и обойдется.

В конце концов, Денис Мантуров — не чужой Владимиру Путину Человек. Скорее всего, он им даже дорожит.

Просто бывают и такие случаи.

Андрей Колесников