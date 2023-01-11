Бюджет России недополучит 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов

Минфин РФ прогнозирует объем недополученных нефтегазовых доходов в январе на уровне 54,5 млрд руб. В связи с этим Центробанк возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке. С 13 января по 6 февраля будет ежедневно продаваться эквивалент 3,2 млрд руб. в инструменте «китайский юань — рубль».

Минфин вместе с тем отмечает наличие рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями. «Объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы»,— говорится в сообщении ведомства.

Курс рубля на фоне решения Минфина резко укрепился. Стоимость доллара после появления новости снизилась с 69,55 руб. до 68,5 руб. к 12:30. Позднее курс скорректировался до 68,9 руб. К предыдущему торговому дню доллар снизился на 90 коп.

Об исполнении бюджета 2022 года — в материале «Ъ» «Бюджет ушел в приемлемый минус».

Леонид Уварчев