Российский авторынок упал на 59% в 2022 году

Авторынок РФ в 2022 году сократился почти на 59%, до 0,69 млн машин. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) указывают на сложившийся на рынке дефицит автомобилей и говорят, что в условиях сложной логистики и динамичных поставок цены не могут идти вниз. В то же время в декабре, несмотря на отсутствие широких скидок, рынок традиционно оказался почти на 20 тыс. выше осенних месяцев. В 2023 году в АЕБ ожидают роста рынка новых автомобилей на 12%, до 0,77 млн машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2022 году упали на 58,8%, до 687,4 тыс. машин, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. Напомним, прогноз «Ъ» предполагал падение продаж на 60%, до 666 тыс. машин. Поставки и выпуск большинства автомобилей иностранных марок в РФ приостановлены с весны 2022 года на фоне военных действий на Украине и санкций, запрещающих поставки ряда комплектующих и ограничивающих поставки машин в страну.

Продолжают производство в России только АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и китайский Haval. На этом фоне на рынке сложился дефицит предложения.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил: «Пока не произойдет стабилизации поставок, восстановления логистических цепочек, мы не ожидаем стабилизации цен».

Ранее об этом же говорили аналитики. Там также отмечают, что спрос на рынке довольно низкий, говоря о важности его поддержки — в том числе с помощью льготного автокредитования — в таких условиях.

Топ-5 рынка за прошедший год значительно не изменился на фоне того, что докризисный первый квартал оказался наиболее высоким (277 тыс. машин). Реализация лидера рынка Lada в январе—декабре упала на 46%, до 188,6 тыс. машин. Бестселлером среди иномарок остался корейский Kia, продажи которого упали на 68%, до 66,1 тыс. штук. Следом идет Hyundai (падение на 67%, до 54,8 тыс. машин), а также пополнивший топ-5 ГАЗ (падение на 25%, до 42,1 тыс. штук). В целом все бренды топ-10 показали падение продаж по сравнению с 2021 годом, за исключением Chery (рост на 4%, до 38,5 тыс.) и УАЗа (рост на 5%, до 33,9 тыс.). Из «десятки» лидеров выбыл ушедший из РФ Nissan, однако другой покинувший Россию бренд Renault занял шестое место с результатом 39,6 тыс. машин (падение на 70%).

В декабре 2022 года продажи сократились на 50,2%, до 64,1 тыс. штук. Напомним, в месячных данных не учтена реализация BMW и Mercedes-Benz, а также Chery и ее суббрендов, которые отчитываются лишь поквартально. Результаты декабря все-таки оказались выше предыдущих месяцев — примерно на 20 тыс., как это было в предыдущие годы, несмотря на дефицит и отсутствие широких предновогодних скидок.

В АЕБ ожидают роста рынка новых автомобилей на 12%, до 0,77 млн машин в 2023 году. При этом там полагают, что вес параллельного импорта автомобилей, который запустился в 2022 году, но пока не стал значительно влиять на объемы рынка, будет расти.

Ольга Никитина