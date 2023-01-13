Песков: Россия должна бороться за возвращение граждан, «которые не являются врагами»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение лишать имущества покинувших страну россиян. Бороться следует с врагами России, а не со всеми покинувшими родину гражданами, заявил изданию «Лайф» господин Песков. По мнению пресс-секретаря главы государства, надо создавать такие условия, чтобы уехавшие из страны люди, не настроенные по отношению к России «вражески», хотели вернуться обратно.

«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться»,— заявил Дмитрий Песков. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — это граждане России и должны ими оставаться, отметил он. «Здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки»,— считает он.

«Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться»,— заявил господин Песков.

Ранее сегодня, 13 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у «уехавших негодяев» за призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал возможной конфискацию имущества у уехавших россиян за дискредитацию армии, однако для этого необходимо внести поправки в УК РФ. Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что готовятся дискуссии по вопросу введения термина «предатель» в российское законодательство.

Сегодня, 13 января, президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме, Совету федерации и Следственному комитету рассмотреть предложение Совета по правам человека по введению уголовной ответственности за дискриминацию живущих за рубежом россиян.

МВД РФ оформило в январе-сентябре 2022 года почти 3,9 млн загранпаспортов, что на 1 млн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно данным ФСБ, с июля по сентябрь 2022 года число выездов россиян за рубеж составило около 9,7 млн раз. Это — почти в два раза больше по сравнению со II кварталом года, тогда эта цифра составила 5 млн, и на 1,2 млн больше, чем в аналогичный период 2021 года.

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Мария Федотова