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Коммерсантъ FM
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В Госдуме сообщили о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной 2023 года

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время весеннего призыва 2023 года в армию могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием»,— сказал Андрей Картаполов «Парламентской газете».

В декабре глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно поднять границы призывного возраста с 18 до 21 года, предельного призывного возраста — с 27 до 30 лет. Переход на новую систему может занять несколько лет, в первые годы на службу будут призывать людей от 18 до 30 лет.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Призывникам предложили повышение».

Олеся Павленко

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