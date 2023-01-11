Минобрнауки предложило распространить льготное поступление в вузы на детей мобилизованных и добровольцев

Минобрнауки предлагает расширить список граждан, которые могут поступать в вузы на льготных основаниях. В перечень хотят включить Героев РФ, а также лиц, награжденных тремя орденами мужества. Кроме того, льготы могут получить дети принимавших участие в военной операции добровольцев и мобилизованных, а также дети военнослужащих «и иных участников боевых действий в иностранных государствах», говорится в пресс-релизе ведомства.

Также предполагается еще ряд изменений:

результаты централизованного экзамена выпускников средних школ в Белоруссии будут учитывать в качестве вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета;

исключат требование о предоставлении согласия на зачисление при поступлении на платное обучение (нужно будет предоставить оригинал или заверенную копию документа об образовании и заключить договор на оказание платных образовательных услуг).

Помимо того министерство предлагает ввести особое право на прием в вузы по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. Она будет выделена за счет бюджета в размере не менее 10% от установленных вузу контрольных цифр приема по специальностям или направлениям подготовки.

В 2022 году в списках поступающих в вузы засекретили данные детей участников специальной военной операции. Они получили льготы: вузы выделили под них специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест.

Лаура Кеффер