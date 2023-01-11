Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобрнауки предложило распространить льготное поступление в вузы на детей мобилизованных и добровольцев

Минобрнауки предлагает расширить список граждан, которые могут поступать в вузы на льготных основаниях. В перечень хотят включить Героев РФ, а также лиц, награжденных тремя орденами мужества. Кроме того, льготы могут получить дети принимавших участие в военной операции добровольцев и мобилизованных, а также дети военнослужащих «и иных участников боевых действий в иностранных государствах», говорится в пресс-релизе ведомства.

Также предполагается еще ряд изменений:

  • результаты централизованного экзамена выпускников средних школ в Белоруссии будут учитывать в качестве вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета;
  • исключат требование о предоставлении согласия на зачисление при поступлении на платное обучение (нужно будет предоставить оригинал или заверенную копию документа об образовании и заключить договор на оказание платных образовательных услуг).

Помимо того министерство предлагает ввести особое право на прием в вузы по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. Она будет выделена за счет бюджета в размере не менее 10% от установленных вузу контрольных цифр приема по специальностям или направлениям подготовки.

В 2022 году в списках поступающих в вузы засекретили данные детей участников специальной военной операции. Они получили льготы: вузы выделили под них специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...