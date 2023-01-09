«Ведомости»: сеть OBI в России в третий раз за год сменила собственника

Компания «Модуль-2» и бизнесмен Валид Корчагин стали новыми владельцами пяти юридических лиц российской сети гипермаркетов OBI. Им принадлежат доли в 90% и 10% соответственно. Сделку закрыли 30 декабря. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Согласно данным ЕГРЮЛ и «Спарк-интерфакс», «Модуль-2» принадлежит президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков Марине Мидовой. Среди учредителей организации есть компании АО «ТД «Усачевский», ООО «ТК «Южный», «Киселевский рынок», которые связаны с холдингом «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова.

По мнению аналитиков «Ведомостей», размер сделки не мог превысить 200-300 млн руб. Как пишет издание со ссылкой на источник, актив передали от посредника новым владельцам. По его словам, актив находился в собственности у посредника. Других подробностей сделки он не привел.

В марте 2022 года владельцы OBI немецкая OBI GmbH сообщила о прекращении работы в России из-за военной операции на Украине. Российский менеджмент не стал закрывать магазины. Летом активы OBI в России передали группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, которой владеют Йозеф Лиокумович и Илье Колобков. В октябре собственниками OBI стали ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский» и МОО «По противодействию коррупции».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «OBI нашла покупателя».

Олеся Павленко