В Госдуму внесена новая редакция закона о занятости

В Госдуму внесен проект новой редакции закона о занятости населения. Он закрепит категорию «платформенно занятых» — в нее войдут таксисты и курьеры. Кроме того, согласно документу, услуги служб занятости в приоритетном порядке будут получать участники боевых действий на Украине и их семьи. О новых поправках рассказала пресс-служба Госдумы. В базе текст законопроекта пока не появился.

Какие поправки также вносятся законопроектом:

Появятся новые категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости. Среди них люди, ищущие лучшую работу, или работники, находящиеся под риском увольнения.

Индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере.

Подробнее прописаны меры по содействию трудоустройству молодежи — в частности, появится новая норма о содействии занятости учащихся в свободное от учебы время.

Вносятся поправки о защите трудовых прав инвалидов, их содержание не раскрывается.

Службы занятости будут индивидуально работать с каждым безработным, при этом работа будет строиться на «комплексной оценке его профессиональных навыков». Вводится понятие «подходящая работа».

Одним из авторов законопроекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, действующий закон о занятости потерял свою актуальность, поскольку он был разработан 30 лет назад. Замруководителя фракции «Единой России» в нижней палате Андрей Исаев говорил, что новый законопроект о занятости могут принять уже в начале текущего года.

Подробнее о новом законопроекте — в материале «Труд подождет до весны».

Анастасия Ларина