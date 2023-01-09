ЛУКОЙЛ договорился о продаже завода в Италии

Российская компания ЛУКОЙЛ заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии группе G.O.I. ENERGY. Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛа.

НПЗ ISAB расположен на острове Сицилия. Завод оказался под угрозой остановки по причине вступления в силу 5 декабря шестого пакета санкций ЕС, который запрещает морские поставки нефти из России.

«Для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. ENERGY сформировал партнерство с TRAFIGURA, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами»,— сообщает ЛУКОЙЛ. Сделка оценивается примерно в €1,5 млрд, сообщало агентство Reuters в декабре.

ISAB — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Италии, раньше он закупал 30–40% сырья в России. ЛУКОЙЛ приобрел завод в 2008 году, в собственности компании находится 49% предприятия. До пандемии COVID-19 объем производства ISAB составлял 10,6 млн т в год, это 13% общего объема переработанной нефти в Италии.

Из-за проблем с кредитованием, которые не удалось решить, поставки нероссийской нефти на НПЗ оказались ограниченными. В последние месяцы НПЗ ISAB был вынужден получать почти всю свою сырую нефть напрямую от ЛУКОЙЛа, сообщал портал Neftegaz.ru в декабре.