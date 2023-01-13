Выборы не за горами

Хотя сам Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года, внутриполитический блок Кремля уже начал к ней подготовку, исходя из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства, рассказывают источники “Ъ”, близкие к администрации президента (АП). По их словам, представители администрации недавно проводили соответствующие консультации с экспертным сообществом. Пока проработка носит предварительный характер: четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства. Представители Кремля также намерены внимательно следить за региональными выборами 2023 года, чтобы учесть их опыт на будущих федеральных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ближайшие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения Советом федерации в декабре 2023-го, то есть менее чем через год. Предыдущие президентские выборы-2018 были назначены 17 декабря 2017 года, а Владимир Путин анонсировал свое участие в них 6 декабря. По словам источников “Ъ”, представители внутриполитического блока АП прорабатывают различные сценарии выборов и исходят из того, что кампания пройдет по плану, в 2024 году, а господин Путин примет в ней участие. По словам собеседников “Ъ”, в частности, именно в таких рамках недавно проходило обсуждение этих выборов с экспертами.

Последние перед президентской кампанией региональные выборы намечены на сентябрь 2023 года и, как обращает внимание собеседник “Ъ”, затронут достаточно большое количество территорий. Это значит, что на них можно протестировать как технологические, так и содержательные идеи, которые можно будет применить и в 2024 году. Напомним, в этом году как минимум в 20 регионах должны пройти прямые выборы губернаторов, а в 16 — выборы в заксобрания.

Один из источников, задействованных в подготовке Единого дня голосования-2023, обращает внимание, что на выборах, по сути, будут действовать все те особые условия, с которыми Кремлю предстоит столкнуться и на президентских выборах: «На этот год стоит гигантский объем задач. Выборы будут проходить в условиях специальной военной операции, санкций, эскалации в международных отношениях. В этом году уже можно будет посмотреть на технологические решения оппонентов. Так что это действительно хороший год, чтобы протестировать те или иные решения». Важно опробовать работу в новом пространстве соцсетей, ведь их поле и контент, доступные для большинства граждан, претерпели сильное изменение, отмечает источник. «Фактически у нас появилось альтернативное пространство соцсетей,— говорит собеседник “Ъ”.— Кроме того, в обществе образовалась новая страта: люди, прошедшие через СВО, и их семьи — те, кого эти события затронули непосредственно». Не менее важной, по его мнению, будет работа над «новым планом развития», который надо будет доносить в рамках кампании. Так, регионам нужно будет подобрать новые цели и задачи: это особенно актуально для тех территорий, экономика и повседневная жизнь которых была связана с западными странами, поясняет источник.

Другой собеседник “Ъ”, говоря о значении 2023 года для президентских выборов, особо упоминает новые территории: «В этом году впервые придется работать с электоратом новых четырех регионов, который примет участие и в президентских выборах. Принятые (в ДНР и ЛНР.— “Ъ”) конституции предусматривают непрямые выборы глав, а значит, там особенно остро встает вопрос легитимности».

Два других источника “Ъ”, близких к АП, утверждают, что обсуждение будущей президентской кампании с экспертами началось в январе 2022 года, а РБК ранее сообщал, что совещания в Кремле на эту тему проходили еще летом 2021-го. При этом, как сообщал “Ъ”, еще в феврале 2022 года «Единой России» дали задание обновить в преддверии президентской кампании свою базу сторонников. «Перерыв (в обсуждении.— “Ъ”) фактически был только в марте»,— поясняет один источник. По словам другого, к нынешнему моменту разработано уже несколько сценариев предстоящих президентских выборов.

Отметим, на днях «Ведомости» сообщали, что в конце января — феврале в подмосковной мастерской управления «Сенеж» пройдут специальные семинары для вице-губернаторов по внутренней политике и чиновников АП, на которых в том числе может быть затронута и тема президентских выборов.

Некоторые эксперты ранее публично говорили о фактическом начале президентской кампании в 2023 году. Так, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков предполагал, что ключевую роль перед стартом президентской кампании сыграет послание главы государства Федеральному собранию, которое в прошлом году так и не состоялось.

«Чем действительно полезны региональные выборы в преддверии президентских, так это тем, что на них можно протестировать общую исправность избирательной машины как минимум в тех регионах, где они будут проходить»,— отмечает политолог Владимир Шемякин. Он, впрочем, говорит прежде всего об организационной составляющей, отмечая, что в остальном, и особенно в идеологических вещах, региональные выборы — это весьма ограниченное поле для эксперимента. На них можно заприметить некоторые идеи, которые можно использовать на федеральной кампании, но не более того. «Региональные кампании могут подсветить некоторые общие проблемы, и не факт, что там, где их не было, они не возникнут через год. Тем более что кампания 2024 года отличается от всех предыдущих еще и тем, что она не будет проходить в сервильных условиях, и к моменту ее начала все может очень сильно поменяться»,— заключает господин Шемякин.

Андрей Винокуров