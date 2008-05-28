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05 августа, понедельник
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Новости
00:55
Больше 75 тыс. рублей в месяц получает около 12% россиян
09:27
Эксперты Столыпинского института прогнозируют рецессию в России в 2019 году
04/08
МИД РФ сообщил о вмешательстве США и Германии в связи с освещением акций 3 августа в Москве
02:37
ТАСС: арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
09:16
Япония выразила протест России из-за учений на острове Кунашир
10:50
Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира
10:42
«Справедливая Россия» добивается отсрочки выборов в Хабаровском крае
10:38
«Ростелеком» купил одного из крупнейших интернет-провайдеров Приморья
10:23
Markit зафиксировал небольшой рост активности в российском секторе услуг
10:17
Юань опустился до минимума за 11 лет
09:43
Минтранс не ждет роста цен на авиабилеты из-за переноса серверов в Россию
09:05
Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР
08:46
«Роскосмос» рассчитывает на работу робота «Федор» в космосе
08:32
США и Австралия призвали к «новой эре» в контроле над вооружениями
08:29
Реки Приамурья постепенно возвращаются в свои русла
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Тема
(обновлено: 05.08.2019)
Деятельность организации "Наши"
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Как в поселке Дедовичи борются за собственное телевидение
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3
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Никита Аронов нашел на окраине Костромской области энтузиаста раздельного сбора мусора
4
«Нашим» ищут новую форму
Движение готовится провести съезд
О Навальном, о любви и о жизни после политики
Владимир Путин ответил на вопросы «Селигера»
Всеволод Чаплин обвинил «Наших» в постмодернизме
Представитель РПЦ раскритиковал акцию «Православный F.A.Q.»
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Глава Центризбиркома прочитал лекцию обитателям «Селигера»
«Наши» готовятся к осенним выборам
Зарегистрирована партия «Умная Россия»
Росмолодежь не меняет приоритеты
Ведомство будет работать тем же курсом, что и при Василии Якеменко
"Наша задача — отвлечь молодежь от политики"
Движение «Наши» провело съезд в Москву
Тысячи региональных активистов голосовали в столице по открепительным
"Наши" меняют угол атаки
В движении отреагировали на заявление "Ъ" в МВД
DDoSтали
"Ъ" просит МВД проверить причастность "Наших" к атакам на ИД
"Молодежь устойчива ко многим уловкам власти"
Беседа Ольги Филиной с известным социологом Владимиром Петуховым о том, что разделило сегодняшнюю молодежь
«Наши» порадовались за «Единую Россию»
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Как прошла акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов
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Как прошли праздничные мероприятия
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Как военная авиация тушит лесные пожары
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Лучшие фото за июль
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От ВДНХ до ВВЦ и обратно
Какой была Выставка достижений народного хозяйства в советские времена, и что изменилось потом
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Паводок в Сибири и на Дальнем Востоке
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Финансы
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия