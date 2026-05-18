Минздрав отложил старость
Может ли отсрочка молодости быть подготовкой к пенсионной реформе
Минздрав предлагает продлить россиянам молодость. К молодежи можно отнести людей вплоть до 39 лет, считает главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева. Сейчас, согласно законодательству, планка установлена на отметке 35 лет.
Ткачева объяснила, что границы возраста сдвигаются из-за увеличения продолжительности жизни. Она сформулировала это так: «С точки зрения функциональности люди стареют медленнее». Следовательно, у человека больше возможностей учиться, получать новую профессию и делать карьеру, отметила эксперт. Но для рынка труда расширение границ молодости может дать обратный эффект, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов:
«Молодежь с точки зрения рынка труда — это люди до 27 лет. Именно в этом возрасте, как правило, набирается пять лет опыта после окончания вуза. К этим годам соискатель полноценно вышел на рынок как специалист с образованием и необходимыми знаниями. Поэтому любая подвижка на два-три года на рынке труда никак не скажется. Только если государство не начнет предоставлять людям до 39 лет те преференции, которые есть у молодежи. Например, льготы на ипотеку. А так, в принципе, выгоды от этого мы не получим.
Я совсем не считаю, что такая дискуссия может быть подготовкой к новому повышению пенсионного возраста. В реальности люди и так выходят на пенсию на 4-5 лет раньше срока, закрепленного в законодательстве. Причинами могут стать состояние здоровья, невозможность продолжать трудовую деятельность, как того требует работодатель, или возрастная дискриминация — нежелание брать работников старше 60 лет. Рынок труда крайне жесток в этом отношении. Поэтому если пенсионный возраст все же решат перенести на 2-3 года, 50% возрастных людей окажутся безработными. Государство не выиграет ничего, потому что нужно будет платить пособие по безработице или бедности».
Тем не менее, поколенческие сдвиги уже заметны в различных отраслях. Например, в моде: стилисты все чаще выводят на подиумы возрастных манекенщиц, а сами коллекции шьют уже не на юных покупателей, а с учетом фигур 40-летних потребителей, отметила эксперт по стратегическому стилю и имиджу, лектор МГИМО Александра Левитина:
«Маркетинг начинает разворачивать свой язык к поколению после 50 и до 50. Два года назад вышел доклад Business of Fashion совместно с McKinsey, где это поколение назвали "Серебряным". И как раз 2026 год станет точкой переосмысления традиционной сегментации, которая десятилетиями строилась на молодежи. То есть сейчас мода обращается к взрослым людям, которым важна самоидентичность и то, как они выглядят в образе, как это способствует их результатам в бизнесе. И все это мы видим также по трендам, которые возвращаются на подиум: power dressing в стиле 80-х. Этот стиль характеризуется усиленной плечевой линией. Она как бы показывает ответственность, свойственную поколению ближе к сорока».
В некоторых профессиях дрейф в возрастной сегмент оказался удачной бизнес-находкой. Так, например, в общепите все больше ценятся не студенты, пришедшие на временную подработку официантами, а более зрелые сотрудники, говорит владелец московского ресторана Hamster Эльвира Мандровская:
«Взрослые официанты — это всегда очень качественный сервис. Я ни разу не видела человека, который впервые пришел в сферу услуг в таком осознанном возрасте. Как правило, это люди с большим опытом, любовью к своей профессии, которые относятся к делу с должной серьезностью — то есть не просто пришли заработать на какой-то период, как обычно делает молодежь. Также они более терпимы, ответственны и не прыгают с места на место, а работают в одном заведении, где им комфортно, где они уже привыкли, знают гостей, а клиенты — их. 40 лет — нормальный возраст, тем более сейчас, когда в тренде спорт, правильное питание и разные активности».
Поднять возраст молодежи недавно предложила и Всемирная организация здравоохранения. Планку могут увеличить до 44 лет. Средним возрастом, соответственно, можно будет считать с 45 до 59 лет, а пожилым — от 60 до 75. Старческий возраст — до 90 лет, а после — уже долгожители.