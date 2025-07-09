Первые отчитались перед избранными

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» подвело 9 июля итоги третьего года своей работы на круглом столе в Госдуме. За это время «Первые» открыли отделения в большинстве образовательных учреждений и уведомили о своей активности как минимум 86% российских несовершеннолетних. Теперь же РДДМ предстоит тщательнее подумать над содержанием своей работы с акцентом на патриотическое воспитание подопечных, полагают депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

К четвертому году работы «Движение первых» открыло свыше 51 тыс. первичных отделений, отчитался председатель организации Артур Орлов. Около 80% из них работают в школах, колледжах и вузах, уточнил он, пообещав к концу года охватить «практически все» такие учреждения в стране. Благодаря этому РДДМ стало самым узнаваемым детско-юношеским движением в РФ, похвалился господин Орлов: о его работе осведомлены 86% детей и подростков и 57% родителей. Всего же в «Движении первых» на сегодня состоят свыше 10,5 млн воспитанников и около 1,8 млн наставников. «Задача — стать системообразующим институтом воспитания и молодежной политики в стране»,— сообщил Артур Орлов.

Осведомленность и вовлеченность детей в работу организации — только первый этап в ее развитии, напомнил глава комитета Думы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). Сейчас основными приоритетами руководства должны стать «внутреннее содержание», анализ и социальные эффекты, уверен парламентарий: «Это в том числе запрос коллег из регионов: больше видеть социальные эффекты, что вот пришло РДДМ — и что-то изменилось». Количественные показатели оценки эффективности работы уже заданы, и теперь пора подумать над тем, какие качественные критерии помогут оценить эту эффективность, отметил господин Метелев. От имени комитета он предложил наращивать законодательные преференции для РДДМ, детальнее разобраться с его инфраструктурой и сочленить «Первых» с организациями дополнительного образования через ведомственные документы.

Другие депутаты тоже пришли на круглый стол со своими инициативами. Так, Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложила активнее знакомить участников РДДМ с новыми регионами после завершения СВО, чтобы «учить ребят патриотизму». Эту идею Артур Орлов охотно поддержал:

«На новых территориях ребята ничего не просят сложного, большого, многогранного, требующего денег, только говорят: "А когда ребята из других субъектов приедут к нам?" Есть что показать».

А вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР) выступил за более плотное взаимодействие с международными организациями и выстраивание этой работы на законодательном уровне, «чтобы РДДМ получало подпитку в виде новых участников, партнеров и идей».

Интересовались депутаты и внутрироссийскими путешествиями участников движения, развернув целую дискуссию вокруг тонкостей организации детских походов и полевых лагерей. Интерес небезоснователен, согласился господин Орлов, ведь опрошенные РДДМ дети и подростки ставят походы на четвертое место в списке приоритетов: «Получить образование, найти новых друзей, посетить страну и четвертое — как раз походы».

В качестве полезной патриотической «нагрузки» депутат Ольга Казакова (ЕР) предложила определить для каждого первичного отделения РДДМ свое собственное «подшефное памятное место» (памятники, «Вечные огни» и т. п.). «Где-то клумбочкой позаниматься, где-то садиком, поговорить с малышами, что Вечный огонь — это не костер»,— пояснила она свою мысль.

И с турпоходами, и с клумбочками, и с патриотическим просвещением в целом РДДМ должны помочь родители, подчеркнул, в свою очередь, член экспертного совета при молодежном комитете Евгений Игнатьев. Пока же они не всегда понимают «в полной мере», чем занимаются молодежные организации, и думают, что это все «развлекаловка», посетовал он:

«Мы ребят активизируем, они приходят домой, а родители говорят, что все это ерунда!»

Поэтому взрослым, по его словам, следует «разъяснить суть работы», а еще лучше — «сделать их соратниками, чтобы ребенок приходил домой и продолжалась молодежная политика даже дома».

Большинство инициатив Артур Орлов пообещал учесть, призвав парламент к плотной совместной работе и сбору обратной связи с мест. «Но для нас главное — обратная связь от самих детей, а не от взрослых»,— напомнил он.

Григорий Лейба