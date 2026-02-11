Молодым везде у нас система

Работа государства с юными россиянами окончательно переходит на программно-проектные рельсы, следует из доклада главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григория Гурова на заседании профильного комитета Госдумы 10 февраля. Все процессы выстраиваются в «единой смысловой логике» и оцениваются свежими «показателями эффективности», а также новыми инструментами, позволяющими замерять в том числе и уровень молодежной «девиантности», пояснил чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Росмолодежи Григорий Гуров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава Росмолодежи Григорий Гуров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Свое выступление в комитете по молодежной политике Григорий Гуров начал с главного: Росмолодежь в 2025 году выполнила все обязательства по реализации федерального закона о молодежной политике. Это касается и вопросов патриотического воспитания, и приведения в жизнь образовательных программ для участников СВО, и утверждения ведомственных актов. А к нормативному регулированию, по словам господина Гурова, были привлечены практически все органы, занимающиеся молодежной политикой. Например, в разработке комплекса мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи поучаствовали профильный думский комитет, Минобороны, МВД, Росгвардия, «Движение первых» и еще 138 патриотических организаций.

В прошлом году Росмолодежь запустила «программно-проектный комитет», чья задача — привести в общую систему все организации, занимающиеся воспитанием молодежи, и наделить их общей методологией и новыми механизмами работы в рамках «единой смысловой логики». Агентство также проводит образовательные программы для участников воспитательного процесса, которых в ведомстве называют «проводниками смыслов». К их числу относятся, в частности, 31,5 тыс. советников по воспитанию в школах и колледжах, 598 профильных проректоров в вузах и 79 ответственных за молодежную политику в крупных компаниях. В «единой концепции» проводятся и ключевые мероприятия, включая празднование Дня молодежи.

Отслеживать свою эффективность Росмолодежи позволяют социологические исследования, а также презентованный в прошлом году «индекс поколений».

Этот инструмент, разработанный под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, обеспечивает властям подсчет «сложных показателей», связанных с преступностью и девиантным поведением. Проект разработан не как «удобный показатель», а как серьезный механизм мониторинга, подчеркнул глава агентства: «Ты на месте можешь видеть, что у тебя "просаживается" где-то количество людей, встающих на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, или употребляющих что-то, или отдельно смотрящих другой… любой контент». Хотя, как выяснилось позже из слов главы комитета Артема Метелева, часть данных этого индекса имеет гриф «для служебного пользования», господин Гуров пообещал обсудить его с депутатами «более предметно».

Степан Мельчаков