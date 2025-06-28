Путин принял участие в открытии новых региональных молодежных центров

В России в День молодежи состоялось открытие новых молодежных центров в регионах. Президент РФ Владимир Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия молодежных центров (церемония прошла в режиме видеосвязи)

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия молодежных центров (церемония прошла в режиме видеосвязи)



Молодежные центры открылись в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В Херсонской области начинает работу резиденция «Счастливцево» арт-кластера «Таврида».

«Уверен, эти центры станут точками притяжения для множества молодых ребят — школьников, подростков и студентов, помогут им обрести друзей и новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников, а значит, сделать шаг навстречу своей мечте»,— сказал глава государства (цитата по сайту Кремля).

Президент отметил, что сейчас по программе «Регион для молодых» в России открыто более 150 современных молодежных пространств, в том числе в сельской местности. К 2030 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» таких центров обучения и развития будет более 500.

Нацпроект «Молодежь и дети» стартовал в 2025 году. Его цель — создать благоприятные условия для самореализации молодого поколения. Проект предполагает меры поддержки волонтерских инициатив и гражданской активности среди молодежи.

Елизавета Шмакова