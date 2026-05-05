Регионам поручат создать «кибердружины» на базе образовательных организаций

Власти России планируют создать «кибердружины» и «медиапатрули» для противодействия «негативным социальным явлениям» среди детей и молодежи.

Как отмечается в публикации, к участию в «кибердружинах» будут привлекать активных студентов профессиональных образовательных учреждений. Организацию профилактических мероприятий на базе образовательных организаций поручат властям российских регионов. Департаменты образования субъектов России будут обязаны ежегодно предоставлять отчеты о соответствующей работе в Минпросвещения и Минобрнауки России.

«Кибердружины» — это общественные объединения, которые ищут запрещенную информацию в интернете и сообщают о ней в правоохранительные органы. В июле 2025 года президент России Владимир Путин сообщал, что в кибердружинах состоит порядка 60 тыс. «закаленных бойцов».

