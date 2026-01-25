Молодежи подыскивают дело

Партия «Новые люди» пытается привлечь молодых избирателей профориентационными проектами с прицелом на поощрение молодежного предпринимательства. В преддверии Дня российского студенчества партийцы организовали в Москве хакатон для учащихся столичных вузов, где опросили молодых людей о мерах поддержки, на которые те рассчитывают. Идея своего дела живет в сердцах большинства россиян и позволяет рассчитывать на широкий электоральный отклик, уверен председатель «Новых людей» Алексей Нечаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Для участников хакатона партийцы вечером 23 января развернули стенды нескольких некрупных инновационных предприятий, заинтересованных в трудоустройстве молодых сотрудников. Стажировки, в частности, предлагали компании, занятые дроноводством, автоматизацией производств и консалтингом в сфере грантов для малого бизнеса.

Впрочем, формально студенты собрались, чтобы обсудить собственные инициативы и чаяния с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым. Идеи, способные улучшить жизнь студенческого сообщества, партийцы обещали зафиксировать и проработать на уровне Госдумы.

«Саму партию во многом делали студенты»,— доверительно сообщил молодежи господин Нечаев. В итоге партия «получилась хорошая», но маленькая, с небольшим представительством в Думе, признал он, тут же оговорившись, что «что-то все-таки получается делать и таким числом». Например, удалось пробить электронные студенческие билеты, похвастался политик.

«А вообще, надо бы побольше всего разрешить»,— заговорщицки подмигнул Алексей Нечаев учащимся. Те встретили предложение дружной овацией.

В секции «вопрос—ответ» молодежь больше интересовалась насущным и приземленным: совмещением работы и учебы, перспективами дистанционного обучения и гуманитарных бюджетных мест, скидками на железнодорожные билеты и даже судьбой вендинговых автоматов со снеками. Алексей Нечаев, в свою очередь, не забывал напирать на значимость трудолюбия и инициативы.

Миссия увлечь студентов предпринимательством, объяснил политик “Ъ”, не подразумевает чисто политтехнологических устремлений, но полностью соответствует партийному позиционированию. При этом предпринимательская идея — органичная составляющая «русского кода», уверен господин Нечаев, поэтому данные о том, что бизнесменами хотят стать только 18% нынешних российских студентов, по его мнению, носят скорее спекулятивный характер: «Само слово "предприниматель" люди не секут».

Зато о «своем деле» мечтают до 30% россиян, добавил лидер «Новых людей» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа от 2021 года, и еще больше людей хотели бы, чтобы «свое дело» было у их детей. В этом разрезе «предпринимательство» отзовется среди большинства россиян, не сомневается господин Нечаев: «Как свое дело, как часть нашей общей ДНК».

Григорий Лейба