Эта молодость будет вечной

В последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи. Праздник ведет свою историю с 1958 года и успел несколько раз поменять дату. Сначала он отмечался в последнее воскресенье июня. Затем распоряжением первого президента РФ Бориса Ельцина за ним был закреплен конкретный день — 27 июня, а в 2023 году праздник был перенесен на последнюю субботу месяца. “Ъ” разбирался, кто где в мире насколько молод и как долго продолжается молодость.

Возрастные рамки для категории населения «молодежь» четко не определены и различаются не только в разных странах, но даже в одной — в зависимости от угла зрения. Нижняя возрастная граница чаще всего устанавливается на уровне 14–16 лет, верхняя — между 24 и 35 годами. Иногда молодежь делят на две подкатегории: «подростки» и «молодые взрослые» (англ. термин — young adults).

В России возраст прописан в федеральном законе «О молодежной политике», принятом в декабре 2020 года. Там молодежь определена как «социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно». Тем же законом вводятся определения «молодая семья» и «молодые работники». В обоих случаях для них установлена верхняя граница в 35 лет. Напомним, что до этого молодость заканчивалась у нас в 30 лет, такая верхняя граница была прописана в законодательстве. В последнее время все чаще звучат инициативы по повышению верхней возрастной границы молодости до 40 и даже до 45 лет, но они пока не нашли достаточной поддержки у парламентариев и экспертного сообщества. По данным последней переписи населения России (итоги опубликованы в 2020-м), в стране насчитывалось 39,7 млн человек в возрасте 14–35 лет. Их доля в населении России — 27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООН в статистических целях относит к молодежи население в возрасте 15–24 лет. Хотя сама же организация признает, что универсального понятия нет, а ее собственные подразделения, другие международные организации и тем более отдельные страны могут использовать другие возрастные рамки. По оценкам ООН, в мире насчитывается около 1,3 млрд молодых людей и более половины из них живет в странах с низкими и ниже среднего доходами (Low and Lower-Middle Income Countries, LLMIC). Свыше 60% всей молодежи проживает в десяти странах мира во главе с Индией и Китаем, лидерами по численности населения. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если брать не численность молодежи, а ее долю в населении, то самыми молодыми странами будут Южный Судан (23,3%), Сирия (23,1%), ЦАР (22,5%), Эритрея (22,3%), Малави (21,8%), Тимор (21,6%), Уганда и Кения (по 21,5%). В России, по данным ООН, проживает 15,6 млн человек в возрасте от 15 до 24 лет (11% населения). В ряде исследований Организации экономического сотрудничества и развития под молодежью понимают людей в возрасте 15–29 лет. Аналогичные рамки чаще всего использует при изучении европейской молодежи Евростат. По последним данным, по доле молодых людей в населении лидируют преимущественно страны Северной Европы, в том числе не входящие в Евросоюз Исландия и Норвегия. В среднем по ЕС доля молодежи в населении составляет 16,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Во Всемирной организации здравоохранения, как следует из публикаций СМИ, верхнюю возрастную границу в категории «молодежь» подняли до 44 лет. Правда, сама организация в 2025 году на соответствующий запрос “Ъ” сообщала, что вообще не имеет «стандартизированных общеорганизационных возрастных групп», и посоветовала странам решать этот вопрос самостоятельно.

Во многих государствах, как и в России, это отражено в законах, программах и других документах, регулирующих молодежную политику. В Германии, к примеру, возрастные группы прописаны в Социальном кодексе (Sozialgesetzbuch), в Исландии — в «Законе о молодежи» (Youth Act), а в Кении даже закреплены в конституции (260-я статья). В Китае возрастные рамки 14–28 лет установлены для членства в Коммунистическом союзе молодежи. По последним данным, количество членов в нем превышает 78 млн человек. Но членство не является строго обязательным, и реально молодых людей этого возраста в стране больше. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Случается, что в статистических и исследовательских целях применяются и другие трактовки термина «молодежь», отличные от закрепленных в законах и программах. К примеру, в том же Китае в переписи населения 2020 года приводились данные по молодежи в возрасте 14–35 лет, и численность этой группы граждан на тот момент достигала 400 млн человек, что равно 28,4% населения страны.

Ольга Шкуренко