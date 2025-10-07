ИНСОМАР: российская молодежь не боится искусственного интеллекта

80% молодых россиян не испытывают страха перед искусственным интеллектом (ИИ). Это следует из результатов всероссийского опроса компании «Инсомар», проведенного в сентябре этого года среди граждан РФ от 16 до 35 лет.

По данным исследования, 22% молодых респондентов пользуются нейросетями постоянно и 33% — время от времени. Только пятая часть опрошенных (22%) призналась, что не пользуется ИИ совсем. Самые большие сторонники использования нейросетей — это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. При этом среди юношей опасаются ИИ только 14%, в то время как среди девушек этот показатель составляет 23%.

Наибольший скепсис к нейросетям, по данным социологов, проявляет «старшая» молодежь (от 31 года до 35 лет). Четверть респондентов этого возраста (24%) считает развитие нейросетей опасным, а пользуется ими только половина (49%).

«Чем моложе респонденты, тем активнее они интегрируют технологии в повседневность и тем меньше склонны видеть в них опасность. Более старшие возрастные группы молодежи проявляют осторожность, но и среди них страх перед развитием ИИ не преобладает»,— отмечают авторы исследования. По их мнению, в России формируется «культура взаимодействия с ИИ как с нормой жизни». «А значит, можно прогнозировать, что в ближайшие годы спрос на цифровые сервисы и готовность поддерживать технологические инновации будут только расти»,— резюмируют в «Инсомар».

Иван Кириакидис