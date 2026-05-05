«Движение первых» привлекут к работе с детьми на профучете

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил комплекс мер по профилактике деструктивного поведения среди молодежи. Эти меры распространяются, в том числе на новые территории России.

Комплекс мер разработан на 2026—2030 годы. В приложении к распоряжению — 41 мероприятие. Среди них: вовлечение детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты «Движения первых». Кроме того, движение будет работать с детьми, которые стоят на профилактическом учете.

Разработкой документа занималась Росмолодежь совместно с 18 федеральными ведомствами, в том числе с Минобороны и МВД, а также с властями более 70 регионов страны. Глава Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что особое внимание будет уделено созданию медиаинициатив по традиционным ценностям.