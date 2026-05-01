Единороссы встретили Первомай отчетным трудом

Все положения предвыборной программы «Единой России» должны будут воплотиться в государственные решения после победы единороссов на выборах в Госдуму-2026. Такую установку на четвертом отчетном форуме «Есть результат!» в Санкт-Петербурге 1 мая озвучил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, избиратели уже успели внести в документ 850 тыс. предложений. Не отстают от них и сами партийцы, которые в рамках очередного форума сосредоточились на семейной и медицинской повестке.

Дмитрий Медведев на форуме «Единой России» в Санкт-Петербурге

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Дмитрий Медведев на форуме «Единой России» в Санкт-Петербурге

Форум «Единой России» (ЕР) в Санкт-Петербурге открылся несколькими тематическими панелями, и на каждой из них вспоминали про Первомай. «Мы единственные, кто отмечает, как нужно, — трудом», — сообщила коллегам, к примеру, сенатор Инна Святенко. Труд, однако, бывает разный, заметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, а «самый важный — труд родительства, материнства и отцовства».

Сподвигнуть соотечественников к такому труду — государственный, а значит, и партийный приоритет, напоминали друг другу единороссы на круглых столах. На одном из них подробно говорили о «семейноцентричной» инфраструктуре, особенно для многодетных семей. Старания ЕР уже помогли довести число таковых до 2,9 млн (29% всех детей растут в таких семьях), сообщила госпожа Кузнецова, однако меры поддержки, конечно, нуждаются в масштабировании и донастройке.

На круглом столе «Молодой гвардии Единой России» больше рассуждали о «семейноцентричном мышлении».

Мер поддержки хватает, хромает информирование, доложил соратникам студент и молодой супруг Иван Смирнов: «Мы (с такой же молодой супругой. — “Ъ”) сами рассказывали одногруппникам о них (мерах поддержки. — “Ъ”». «А как с детьми ситуация обстоит?» — поинтересовались товарищи. «Секрет фирмы», — отрезал докладчик. «Карьера и учеба — это классно, но ждать суперидеальных условий неправильно. Сначала ребенок — потом все к нему», — попыталась убедить студента многодетная мать, телеведущая Наталья Москвитина.

Инициатив с круглых столов набралось достаточно, тем более что по соседству обсуждали еще и медицину. Труды соратников в День весны и труда председатель партии Дмитрий Медведев похвалил: «Наши политические оппоненты пытаются присвоить этот праздник, ссылаясь на прошлое. Но гораздо важнее посвятить этот день заботе о будущем, как это делает ЕР». При этом хвалиться единороссам следовало бы почаще, призвал политик. Власти, даже по непростым временам, наращивают социальные расходы, ширят охваты поддержки, индексируют материнский капитал и продлевают льготные ипотеки, привел позитивные примеры господин Медведев: «Эти законы приняты благодаря позиции партии ЕР, а не какой-то другой — не стесняйтесь об этом говорить! В этом смысл партии, но в этом и ответственность, если что-то не так напринимали».

«Напринимать», между тем, на форуме предложили достаточно.

Только по семейной теме среди таких инициатив — «единое окно» для многодетных семей, дополнительные меры поддержки вторых, третьих и последующих детей в отстающих в плане демографии регионах, центры подготовки к родам, премии для «семейноцентричных» предприятий и добровольная сертификация нянь, перечислила мать 12 детей Марина Кузнецова. «Важно, чтобы первый ребенок появлялся как можно скорее», — напомнил о главном молодогвардеец Александр Амелин и добавил «от своего стола» университетскую инфраструктуру, психологическую поддержку матерей (возможно, группу волонтеров-нянь) и «курсы молодых пап».

Не меньше идей принесли партии заседавшие отдельно медицинские и культурные работники. Последние, например, предложили отпечатать учебники «Истории родного края» в каждом регионе. За активность партийцев, вслед за Дмитрием Медведевым, поблагодарила вице-премьер Татьяна Голикова: «Вы нас подталкиваете — в хорошем смысле — к новым инициативам. Лучше, чем вы, никто не знает, что тревожит граждан».

Большинство предложений выглядит реалистично, оценил усилия соратников Дмитрий Медведев, тем не менее все следует «еще раз проанализировать», ведь контролировать их исполнение единороссам потом придется самим. Другим партиям писать программы легче, рассудил председатель ЕР, ведь «в погоне за голосами» они «берут на себя обязательства, которые в принципе неисполнимы». Все же, что будет в программе единороссов, должно будет воплотиться в государственные решения, предрек господин Медведев: «Ценность нашей программы, документа, именно в этом и должна состоять — если мы хотим, конечно, удержать за собой положение правящей партии».

Григорий Лейба