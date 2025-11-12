420 тыс. детей в России состоят на профилактическом учете

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) заявил, что в России около 1 млн детей нуждаются в наставниках. По его словам, 420 тыс. из них находятся на профилактическом учете. Еще 375 тыс. детей — сироты или не имеют попечения родителей.

Профилактический учет несовершеннолетних осуществляется подразделениями по делам несовершеннолетних (ПДН) и комиссиями по делам несовершеннолетних (КДНиЗП). Попасть на учет можно за совершение правонарушений (например, за употребление алкоголя или психоактивных веществ, а также за антиобщественные действия).

По словам господина Метелева, помимо таких детей в наставниках нуждаются те, кто стал жертвой травли. «Это дети в социально опасном положении, особенно дети, которые, например, сейчас потеряли своих родителей на специальной военной операции»,— сказал депутат на пресс-конференции в ТАСС.

В июне 2025 года уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что в России числятся 340 тыс. детей-сирот. Еще 190 тыс. детей находятся в группе риска попадания в детские дома или приюты. В октябре 2024 года омбудсмен сообщала, что в детских стационарных учреждениях России находятся более 58 тыс. детей. Из них 34–35 тыс.— это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Остальные находятся там без статуса, иногда годами, говорила тогда госпожа Львова-Белова. Еще 220 тыс. детей находятся в семьях в социально опасном положении.

Полина Мотызлевская