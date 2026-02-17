По безотцовщине ударят пропагандой

Российское публичное и культурное пространство следует наполнить образами счастливых и желательно многодетных семей. К такому выводу пришли участники круглого стола, прошедшего 17 февраля в Госдуме. Депутаты, чиновники и эксперты сошлись во мнении, что без идеологической поддержки даже активные демографические усилия властей рискуют не дать желаемых результатов.

По мнению вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, поддержке материнства и отцовства в России не хватает «ценностных компонентов»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Мероприятие открыла вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»), которая обратила внимание собравшихся на отставание «ценностных компонентов» в части продвижения отцовства и материнства от системы господдержки студенческих и молодых семей. «Мы создаем семейную инфраструктуру, но без понимания семьи»,— констатировала депутат.

Тему развила заместитель главы Росмолодежи Лейла Зотова, напомнив, что стратегия молодежной политики предполагает создание условий для повышения рождаемости и формирования «устойчивых ценностей семейной культуры»: «Важно изменить тренд, при котором молодые люди откладывают создание семьи и воспитание детей на потом».

По итогам 2025 года усилия в этом направлении дали плоды, продолжила госпожа Зотова, и доля россиян в возрасте от 18 до 24 лет, считающих семью главной ценностью, достигла плановых 59% (план на 2030-й — 70%). Согласно данным ВЦИОМа, на которые сослалась чиновница, 20% молодых людей уже стали родителями и планируют завести новых детей, 20% стали родителями, но новых детей пока не планируют и, наконец, еще 25% не имеют детей, но хотели бы завести их в ближайшие пять лет.

А вот над позитивным образом семьи в медиа еще предстоит коллективно потрудиться, следовало из выступления директора Института развития интернета Алексея Гореславского.

Он привел результаты исследования АНО «Диалог», согласно которым для 29% россиян современный «экранный образ» матери — это «уставшая и перегруженная обязанностями» женщина. Образ же «современной, активной и стремящейся к самореализации» матери наблюдают только 9% граждан.

Еще менее привлекательно на экране предстают отцы, посетовал господин Гореславский.

Наиболее часто в современных телешоу, сериалах и фильмах появляется образ мужчины, отстраненного от семейной жизни,— таким мнением поделились 14% респондентов.

Еще 11% указали на образ отца, покинувшего семью, 8% описали главу семьи как «неуклюжего и некомпетентного», и только 6% — как «заботливого, участвующего в воспитании» мужчину.

«Мы много можем говорить о том, что надо бы позитивный образ создавать, но картинка такова, и сформирована она в значительной степени ток-шоу и сериалами»,— резюмировал Алексей Гореславский. Он призвал заинтересованные ведомства договориться о «единой политике показа образа семьи и отца», поддерживать контент, где мужчина участвует в воспитании детей, а также в целом «показывать позитивные, но реалистичные семейные истории».

Отдельного и даже академического интереса требует феномен отцовства, заявил историк, глава экспертного совета движения «Отцы России» Сергей Перевезенцев. По его словам, у ученых нет понимания, какие смыслы современные молодые люди вкладывают в слово «отец»: «Что такое для молодых людей семья? Это не исследовано или исследуется на основе англо-американской культуры, а там они немножко другие, чем у нас».

При этом отцовство в российской традиции не абстрактное понятие, подчеркнул ученый, но категория, вбирающая в себя «частное, общее и вечное».

«Ответственное отцовство — важнейшее условие благодатного настоящего и будущего нашего отечества»,— подчеркнул он.

Господин Перевезенцев также призвал на государственном уровне разработать соответствующие механизмы общественного просвещения, инициировать кампании о важности отцовского участия в жизни детей и «последствиях безотцовщины», создать систему «школ будущих и молодых отцов» и, наконец, привлечь лидеров общественного мнения к популяризации отцовства и материнства.

Григорий Лейба