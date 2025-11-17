Молодежь нашла себе место
Младшие соратники единороссов получили признание на волонтерском поприще
«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) отметила 17 ноября свое 20-летие праздничным слетом. Современные достижения организации, особенно на ниве поддержки фронта, в приветственной телеграмме отметил президент Владимир Путин, а вслед за ним и старшие товарищи-единороссы. Правда, «инкубатором элиты» «молодежка» «Единой России» (ЕР) так пока и не стала, считают опрошенные “Ъ” эксперты, зато хорошо проявила себя именно на волонтерском поприще.
Лидер МГЕР Антон Демидов (справа) не только получил от Дмитрия Медведева руководящие указания, но и сам указал председателю ЕР на главные успехи своей организации
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Первым юбиляров поздравил глава государства. В своей телеграмме Владимир Путин указал, что МГЕР «заняла достойное место в ряду молодежных объединений», заслужив высокий авторитет «реальными делами и инициативами» и «стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач». «Молодогвардейцы» плодотворно работают в органах власти, экономике и социальной сфере, включаются в партработу «Единой России», волонтерские, просветительские и благотворительные проекты, подчеркнул президент. Особо он отметил помощь МГЕР участникам специальной военной операции (СВО) и деятельность самих «молодогвардейцев» на передовой.
Председатель ЕР Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил уверенность, что за 20 лет молодежное крыло партии заняло «свое, особое место» в российской политике. «Разные разговоры были: что вы тут комсомол какой-то придумали, что им, делать нечего, что ли? — вспоминал политик, выступая на юбилейном слете МГЕР в Москве. — Истекшие 20 лет показали, что это было абсолютно верное решение».
За это время МГЕР доказала, что российская молодежь «способна думать о будущем» и «строить это будущее собственными руками», подчеркнул господин Медведев.
По его словам, сейчас «молодогвардейцы» заняты «самым главным», то есть сохранением «священных ценностей и традиций». Любовь к Родине — это конкретные дела, и МГЕР своим примером «доказывает это ежедневно», отметил председатель ЕР, тоже выделив работу активистов «молодежки» с бойцами СВО и в новых регионах и их участие в спецоперации.
Ветеран СВО и активист МГЕР Александр Куликов назвал самой главной победой организации «гуманитарную миссию, которая с марта 2022 года не прекращалась ни на один день». Когда объявили мобилизацию, напомнил он, «мы не остались в стороне и пошли на фронт, и воюем мы хорошо». И теперь внутри организации, по словам активиста, сформировалось «сильное ветеранское сообщество». Поэтому «молодогвардейцы» должны «идти в школы, в вузы, на предприятия, выступать на различных международных площадках, перед различными аудиториями и отстаивать интересы нашей страны», призвал господин Куликов. Вместе с тем следует подготовить предложения от молодежи в «народную программу» ЕР, заключил он: «В первую очередь они должны исходить от ветеранов СВО».
Изначально МГЕР была создана как часть комплекса защиты от «оранжевых революций», напомнил “Ъ” политтехнолог Дмитрий Еловский: «"Наши" должны были бороться с оппонентами на улицах, МГЕР — создавать позитивную повестку». Но оценить их успехи в этой сфере сложно, поскольку «оранжевой революции» в России так и не произошло, отметил эксперт: «Уже во второй половине 2010-х задача по факту потеряла актуальность: "крымский консенсус" и многослойная оборона от влияния извне отодвинули организацию на задворки». Сейчас, по мнению политолога, МГЕР фактически превратилась в волонтерское движение при ЕР: «Это нормальная практика, которая позволяет амбициозным войти в политику, показать себя и продолжить путь во взрослой политике».