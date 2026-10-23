Путин обсудил с членами Совбеза защиту молодежи от внешних угроз

По словам главы государства, в России проводится большая работа с молодыми людьми. «Но есть угрозы попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз и поговорим о противодействии этим угрозам»,— сказал Владимир Путин в начале встречи.