Путин обсудил с членами Совбеза защиту молодежи от внешних угроз
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, в России проводится большая работа с молодыми людьми. «Но есть угрозы попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз и поговорим о противодействии этим угрозам»,— сказал Владимир Путин в начале встречи.
Прошлое совещание с членами Совбеза президент провел 7 октября. Темой мероприятия стали вопросы внутренней и внешней политики.