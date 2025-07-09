Росмолодежь будет выдавать гранты гражданам Абхазии

Росмолодежь опубликовала для общественного обсуждения проект, разрешающий гражданам Абхазии участвовать во Всероссийском конкурсе молодежных грантов. Сейчас принимать участие в конкурсе могут только россияне в возрасте до 35 лет (в том числе постоянно проживающие на территории ЛНР и ДНР). Максимальная сумма грантовой поддержки для участников конкурса составляет 1 млн руб.

В пояснительной записке говорится, что проект подготовлен в рамках Договора о дружбе, подписанного Россией и Абхазией в 2008 году.

Всероссийский конкурс молодежных грантов Росмолодежь проводит с 2020 года. Среди направлений конкурса — развитие малых территорий, поддержка людей с ОВЗ, экологическое просвещение, развитие наставничества в молодежной среде, повышение привлекательности молодежного туризма, популяризация спорта и ЗОЖ, сохранение исторической памяти и др. Каждый проект оценивается по 10-балльной шкале членами экспертного совета.

Полина Мотызлевская