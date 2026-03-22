Баба-яга на страже идентичности

Главным условием роста гражданского самосознания является улучшение патриотического воспитания молодежи. К такому выводу пришли участники заседания в Совете федерации (СФ) на тему «Укрепление общероссийской идентичности как одна из целей государственной национальной политики». По их мнению, в такое воспитание должны быть вовлечены ветераны СВО, а разговаривать с детьми и подростками нужно на «понятном им языке». И в этом деле на помощь могут прийти видеоигры с исконно русскими персонажами вроде Колобка и Бабы-яги.

Совместное заседание Совета по межнациональным отношениям при СФ и комиссии по вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности президентского Совета по межнациональным отношениям прошло в СФ 20 марта.

Открывая дискуссию, зампред СФ Константин Косачев напомнил, что 2026-й объявлен Годом единства народов России.

Среди мер по обеспечению такого единства он назвал введение в школах со следующего учебного года предмета «Духовно-нравственная культура России», а также вовлечение ветеранов СВО «не только в управление государством, но и в наставничество, работу по воспитанию детей и молодежи». Не стоит забывать и о «противодействии мерам по подрыву внутреннего единства» со стороны «недружественных сил», отметил сенатор.

Отдельно он рассказал о вкладе законодателей в процесс обеспечения национального единства. С 1 марта вступил в силу закон, закрепляющий приоритет русского языка в публичной сфере. Подготовлен пакет законопроектов, касающихся сохранения на местном и региональном уровне памятников истории и культуры народов РФ. Также парламент работает над инициативами о правовой основе национальных сообществ.

Наконец, на повестке дня — вопрос «о присоединении или неприсоединении к конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия» 2003 года. Дискуссия ведется, и, как сообщил господин Косачев, «есть очень серьезные аргументы и в пользу присоединения, и в пользу того, чтобы с этим пока повременить».

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Владимир Иванов («Единая Россия») поднял вопрос подготовки квалифицированных педагогов, которые «разговаривают с нашими детишками в школе».

«С молодежью надо говорить на понятном языке, через современные культурные формы популяризировать историю страны, формировать чувство принадлежности к единому культурному пространству. Для этого у нас есть соответствующие формы и государственная поддержка. Вопрос в реализации»,— подчеркнул депутат.

И тут же предложил свой рецепт: путь к сердцу молодежи лежит через видеоигры, а значит, нужно их создавать с культурно близкими русским людям персонажами.

«По опросам, образы русских героев имеют наибольшую узнаваемость. Дед Мороз, Илья Муромец, Колобок, Баба-яга — персонажи, которые продолжают жить в массовом сознании и обладают мощным культурным потенциалом. Это пример того, как можно создавать и продвигать уникальный продукт с глубокими нарративами не только внутри страны, но и за ее пределами»,— пояснил господин Иванов.

Другие участники мероприятия отчитались об уже проделанной работе. Так, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко высказал мнение, что формировать идентичность надо «уже с детского сада», а в качестве успешного примера привел действующее в его регионе детское движение исторической реконструкции «Росток».

Замминистра просвещения Андрей Корнеев доложил об установлении требований для детсадов: чтобы они были «оснащены государственными символами», а воспитатели «в игровой форме» рассказывали детям «о величии нашей страны».

А ректор РГГУ Андрей Логинов рассказал об учебнике по российской идентичности, который его вуз разрабатывает совместно с управлением внутренней политики администрации президента, и предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы этот курс стал обязательным на гуманитарных направлениях.

По итогам заседания члены совета пообещали проанализировать все предложения, составить рекомендации и направить их в президиум Госсовета РФ.

Ксения Веретенникова