Молодежи обрисовали космические перспективы

Интерес к космосу в России стремительно растет, но космические успехи необходимо умножать и популяризировать, и прежде всего среди молодежи. Об этом говорили участники просветительского марафона «Роскосмоса» и общества «Знание», прошедшего 7 апреля в Москве в рамках первой Недели космоса.

Участники марафона собрались в недавно открывшемся Национальном космическом центре имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. К мероприятию привлекли более тысячи студентов московских вузов и колледжей технической направленности, которые бойко курсировали между точками с разными «активностями». Особый ажиотаж вызвало соревнование по собиранию на скорость миниатюрных копий космических аппаратов. Как выяснилось, конструктор типа «недружественного» LEGO стал коллаборацией «Роскосмоса» и сети фастфуда «Вкусно — и точка», которая уже выдает его в своих детских наборах.

В нескольких залах центра юная аудитория слушала лекции практиков и экспертов из разных сопричастных к космосу сфер.

Открыл марафон на правах хозяина гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он дежурно напомнил о достижениях прошлого, после чего призвал молодежь не довольствоваться статусом наследников былых побед, а создавать «равновеликое настоящее». «В 2030 году каждый третий инженер в отрасли должен быть моложе 35 лет»,— воодушевил собравшихся глава госкорпорации. Он также вспомнил о ноябрьской аварии на Байконуре, когда была повреждена кабина обслуживания. «Это был серьезный репутационный момент для нас»,— признался господин Баканов, еще раз поблагодарив коллег, усилиями которых пусковую площадку вернули в строй за два месяца.

Другие докладчики выступали скорее в жанре научпопа. Так, астрофотограф Николай Вдовин показал молодежи фотографии галактики Вертушка, увидеть которую можно возле Мицар — второй звезды в «ручке ковша Большой Медведицы», и рассказал, какие телескопы подходят для того, чтобы «заглянуть в deep sky». «Нет, с современными тенденциями так больше нельзя говорить,— поправил себя астрофотограф.— Будем называть его "дальний космос", а телескоп — "астроглядом"».

Астроном и популяризатор космонавтики Александр Яровитчук, в свою очередь, сообщил присутствующим, что пик интереса к космосу сейчас наивысший — по крайней мере в постсоветское время. «При Гагарине я не жил,— оговорился ученый.— Интерес может быть связан с тем, что некоторые другие направления у нас снизились, что на самом деле грустно».

Как пояснил господин Яровитчук, на рост популярности космической темы влияют как международные достижения вроде проектов Илона Маска или продолжающейся миссии NASA Artemis-II, так и вещи не вполне научные. Например, предыдущий пик интереса к космосу был зафиксирован в 2021 году, когда на МКС был снят художественный фильм «Вызов», напомнил астроном.

Кинокосмическое достижение упомянули и на панельной дискуссии с космонавтом Олегом Кононенко и актером Константином Хабенским. Последнего спросили, хотел бы он слетать на орбиту вслед за коллегой Юлией Пересильд. «Только на коммерческой основе, как турист»,— скромно ответил господин Хабенский. И пояснил, что к работе на МКС уже подготовлено много космонавтов, ожидающих своей очереди, и никого из них ему бы не хотелось «отодвигать от профессии».

Космонавт Олег Кононенко, действующий рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания в космосе (более 1110 дней), поделился с публикой не самой известной космической традицией, появившейся во времена, когда «Роскосмосом» руководил Юрий Борисов.

Тогда готовящиеся к полету космонавты начали посещать МХТ им. А. П. Чехова, чтобы отвлечься от тренировок, а у российской части экипажа МКС, возглавляемой господином Кононенко, завязались теплые отношения с худруком театра Константином Хабенским.

Он потом даже присылал космонавтам видеоверсии спектаклей, которые те смотрели вместе с зарубежными коллегами по станции. На просмотр одной из них в коротких промежутках между работой ушло три дня.

Об успехах зарубежных представителей космической отрасли на марафоне говорили немного, но именно о них в беседе с “Ъ” вспомнил участвовавший в марафоне космонавт Алексей Зубрицкий, вернувшийся с МКС в декабре 2025 года. По его словам, он с большим вниманием следит за судьбой американской миссии Artemis-II, накануне установившей рекорд по дальности полета человека в космос в ходе облета Луны, а по окончании полета обязательно передаст поздравления своим американским коллегам. «Возможно, успешный полет вокруг Луны заставит нас задуматься о том, что было бы неплохо наши компетенции также восстанавливать и поддерживать»,— рассуждал господин Зубрицкий. Может быть, это повлияет и на мотивацию России к более активному участию в освоении Луны — в кооперации с кем-то или самостоятельно, добавил космонавт.

Степан Мельчаков