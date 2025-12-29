Глава Росмолодежи: 99% молодых россиян являются патриотами

Уровень патриотизма среди россиян от 18 до 24 лет достиг 99%, утверждает руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Он сослался на исследование «Индекс поколения», проведенное Росмолодежью вместе со ВЦИОМом, Высшей школой экономики, компанией «Иннопрактика». В исследовании участвовали более 109 тыс. человек.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В целом 86% граждан страны считают себя патриотами. Это искреннее чувство любви к родине ощущают и наши гости, которые приезжают из-за рубежа»,— сказал господин Гуров в интервью «РИА Новости».

Президент Владимир Путин называл патриотизм и преданность родине в числе главных ценностей граждан России. Согласно октябрьскому опросу ВЦИОМа, почти 70% опрошенных россиян готовы экономить ради защиты страны.