Отчаянная военная подготовка

В Госдуме 24 ноября вновь обсуждали вопрос о совершенствовании форм и методов патриотического воспитания молодежи. На этот раз он стал главной темой заседания совета по делам ветеранов при председателе партии «Справедливая Россия» Сергее Миронове. В итоге члены совета пришли к выводу, что одним из наиболее действенных методов такого воспитания может стать привлечение на системной основе участников специальной военной операции (СВО) к работе со школьниками в рамках уроков начальной военной подготовки (НВП). Соответствующие предложения будут переданы в правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Напомним, курс НВП вернулся в школьную программу в 2023 году, и инициатором возвращения стал как раз председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. В конце 2022 года он обратился с соответствующим запросом в Минобороны и нашел там поддержку. Тогда же политик говорил, что возрожденный курс должны вести именно ветераны боевых действий: по его мнению, это будет способствовать повышению патриотизма среди подрастающего поколения и одновременно решит вопрос трудоустройства бойцов после возвращения с фронта. Однако на системной основе такая практика пока не реализуется.

Зампред «Справедливой России» и руководитель аппарата партийной фракции в Госдуме, ветеран СВО Руслан Татаринов напомнил соратникам о распоряжении правительства утвердить план мероприятий по реализации стратегии молодежной политики РФ на период до 2030 года. Координатором этой работы определено Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Сейчас это ведомство собирает предложения от Минобрнауки, Минобороны, Минкультуры, ФСБ, МВД и других заинтересованных структур. «И наши предложения тоже поступят в адрес ответственного министерства, в данном случае Росмолодежи»,— пообещал господин Татаринов членам совета. «Очевидно, что уроки НВП должны вести участники боевых действий, это самый яркий пример для молодежи»,— подчеркнул зампред «Справедливой России».

Возражений по этому поводу ни у кого не возникло, а председатель совета ветеранов 6-й гвардейской танковой армии Юрий Завизионов даже предположил, о чем именно участник СВО мог бы рассказать школьникам в рамках такого курса.

«В школах он мог рассказать о людях, о том, как тяжело было воевать, не стеснялся рассказывать боевые эпизоды, пускай даже страшные — как оторвало руки-ноги. Некоторые говорят, что это психологически плохо будет действовать, но школьники это поймут»,— заверил генерал.

При этом к высшим военным заведениям подход должен быть другим, подчеркнул господин Завизионов. Там, пояснил он, уже нужно обучать теории и практике общевойскового боя на конкретных фронтовых примерах: «Мы идем в боевом порядке, не выполняется боевая задача, а мы пошли сразу во фланг. Потом с правого фланга другая группа пошла, и они бросили позиции, ушли. Вот примерно такие живые эпизоды надо рассказывать, чтобы их понимали курсанты, которые там учатся».

Не забыли члены совета и покритиковать конкурирующие партии. Например, председатель организации «Совет СВОих» Константин Рыжак обратил внимание на проект «Единой России» по установке в школах «парт героев» (на них размещается QR-код со ссылкой на официальный портал с информацией о героях, а право сидеть за такой партой получают отличники). Господину Рыжаку не понравилось, что эту работу «приватизировала» правящая партия, поскольку такой проект, по его мнению, должен стать общегосударственным. Это предложение эсеры тоже пообещали передать в правительство.

Ксения Веретенникова