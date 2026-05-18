Молодость все скостит

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева назвала 39-летних «молодежью с биологической точки зрения» из-за общего роста продолжительности жизни населения и повышения качества жизни. Дискуссия о пересмотре возрастных границ молодости ведется уже давно — в 2025 году министр здравоохранения Михаил Мурашко назвав «рациональной» идею поднять планку до 40 лет. Эксперты напоминают, что «фундаментального» скачка в биологической продолжительности жизни пока не произошло, но соглашаются с тем, что в ближайшие десятилетия развитие медицинских технологий может изменить восприятие возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Людей в возрасте до 39 лет с «биологической точки зрения» сегодня можно считать молодыми, заявила 18 мая ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. «Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго и хорошо выглядят»,— сказала она. При росте продолжительности жизни, отметила госпожа Ткачева, у человека возникает больше возможностей для учебы, получения новой профессии и построения карьеры.

Сегодня в РФ молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно — это закреплено в федеральном законе «О молодежной политике». Лица этой возрастной категории могут претендовать на различные льготные программы, в том числе на «Семейную ипотеку» (при наличии детей). Для молодых ученых, предпринимателей (статус «молодой предприниматель» дают до 35 лет включительно) и общественников действуют гранты и субсидии.

Дискуссии об увеличении возраста граждан, которых можно отнести к молодежи, ведутся не первый год. В 2024 году глава ФМБА Вероника Скворцова говорила, что возрастные границы в будущем могут расшириться из-за увеличения продолжительности жизни населения.

В 2025 году председатель правления организации «Движение первых» Артур Орлов заявил, что возрастной порог молодежи стоит поднять «хотя бы до 40 лет»: глава Минздрава РФ Михаил Мурашко тогда охарактеризовал идею как «вполне рациональную», но каких-либо изменений в законодательстве затем не последовало.

При этом Всемирная организация здравоохранения намеренно не устанавливает стандартизированные общеорганизационные возрастные группы: в разных странах они могут сильно отличаться и зависят от уровней заболеваемости, смертности, других факторов.

Несмотря на распространенное мнение о том, что современный человек стал жить значительно дольше, «фундаментального» скачка в биологической продолжительности жизни пока не случилось, обращает внимание руководитель «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов.

Тем не менее, отмечает он, человечество сегодня находится на этапе стремительного развития технологий в области генетики, регенеративной медицины и ранней диагностики. ИИ в здравоохранении и новые методы профилактики уже меняют представление о возрасте, говорит эксперт. В связи с этим он называет вероятным, что в «ближайшие десятилетия» возраст 39 лет будет восприниматься как начало полноценного периода молодости зрелого человека. «Тем более все чаще возраст оценивается по состоянию здоровья, уровню энергии, когнитивным возможностям и качеству жизни,— отмечает господин Летц-Орлецов.— В этом смысле 39 лет для современного человека — это скорее возраст возможностей и максимальной социальной реализации, чем граница молодости».

Исследования показывают, что на скорость старения значительно влияют образ жизни и повседневные привычки, добавляет врач-терапевт «СберЗдоровья» Алина Азизова.

Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, поддержание нормальной массы тела, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и полноценный сон связаны с более низким риском возрастных заболеваний и более медленным ухудшением функций организма, отмечает эксперт. «Современные медицинские данные показывают, что человек может существенно повлиять на качество и продолжительность жизни»,— говорит Алина Азизова.

Наталья Костарнова