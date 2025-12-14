Даешь молодежь

Специалисты Института госслужбы и управления Президентской академии и Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН представили результат двухлетнего труда — исследование, посвященное молодежи и ее интересу к политической жизни. Выяснилось, что интерес есть, но общественно-политическая активность молодых людей все же невысока. По мнению социологов, все портит низкий индекс оптимизма и доверия к власти.

Доклад «Ценностный профиль российской молодежи как субъекта государственной молодежной политики» был презентован на пресс-конференции в ТАСС 12 декабря. Исследование проводилось в десяти регионах. Один из его авторов, научный сотрудник ФНИСЦ РАН Мария Ильичева напомнила, что мы живем во время «увеличения политических рисков национальной безопасности» и именно молодежь, которая «примет от старшего поколения бразды правления страной, должна стать надежным оплотом устойчивого развития государства». Понимая это, власть старается вовлекать молодых людей в общественно-политические процессы, однако «приходится констатировать, что российская молодежь отличается низкой общественно-политической активностью», признала социолог. Хотя интерес к политике у молодежи все же есть: 70% молодых людей, согласно исследованию, регулярно следят за политическими и общественными событиями.

Заодно эксперты оценили по пятибалльной шкале уровень удовлетворенности молодежи разными сторонами жизни. Показатель ее доверия к региональным и муниципальным властям составил 2,78 балла, в среднем удовлетворенность молодых своей жизнью держится на уровне 3,67 балла, а вот индекс оптимизма оказался крайне низок — всего 0,57 балла. «Ценностные установки молодежи характеризуются, с одной стороны, небольшим ростом социально ориентированных ценностей и, с другой стороны, одновременным перераспределением части молодежи из умеренного в сторону амбициозного индивидуализма»,— отметила госпожа Ильичева. Она рекомендовала региональным властям развивать «социальные группы молодежи коллективистской ориентации».

Кроме того, исследователи зафиксировали снижение в стране доли молодежи, которая «придерживается базовых ценностей» и имеет целью «достижение успеха в соответствии с социальными стандартами». В то же время результаты анализа ответов молодежи на вопросы анкеты «свидетельствуют о том, что в настоящее время существует реальная потребность молодых людей в более активном участии в формировании политической повестки дня региона или муниципалитета», подчеркнула Мария Ильичева. Главной же проблемой молодежной политики в России, по мнению социолога, является ее «фрагментарность».

Другие участники пресс-конференции задумались о том, как же все-таки вовлечь «не амбициозную» и «пессимистичную» молодежь в политику и общественную жизнь.

Так, первый зампред комитета Госдумы по культуре Денис Майданов («Единая Россия») приветствовал введение в школах церемонии поднятия флага и позитивно оценил то, что дети «наизусть знают гимн, поют все три куплета», в то время как взрослые «до сих пор путают слова». Но если для младших и средних школьников появились «Орлята России» и «Движение первых», то для ребят постарше ничего нет, посетовал депутат, высказавшись за создание аналога комсомола.

В свою очередь, первый зампред комитета Думы по информационной политике Марина Ким («Справедливая Россия») считает, что закладывать «ценностные установки» нужно «не со школьной скамьи, а с детской кроватки». «Это те мультики, которые они смотрят, те игры, в которые они играют»,— пояснила депутат. Ее, например, беспокоит, что дети, в том числе ее собственные, играют в Roblox (заблокированная Роскомнадзором глобальная онлайн-платформа и магазин игр, где пользователи могут сами выступать в роли разработчиков). Поэтому госпожа Ким выступает за «некоторые цифровые ограничения», чтобы дети росли в «красивой, экологичной, чистой среде». При этом «на полях специальной военной операции формируется правильная молодежь, которой не нужно ничего объяснять даже без цифровых ограничений», добавила депутат.

А вот на местах, как выяснилось, смотрят на проблему более оптимистично. Председатель Мичуринского горсовета Тамбовской области Константин Горлов заверил федеральных коллег, что в его городе молодежь активно включена в общественно-политические процессы: в частности, там действуют восемь молодежных НКО и молодежный парламент, активно работает «Движение первых». «Реальные дела становятся лучшим живым университетом ценностей»,— резюмировал спикер.

Ксения Веретенникова