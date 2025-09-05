Мизулина обвинила Крида в продвижении онлайн-казино среди молодежи

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин) в рекламе онлайн-казино и букмекерских компаний, созданных на территории Украины, среди несовершеннолетних. Об этом она написала в Telegram-канале.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина

По словам госпожи Мизулиной, Егор Крид на протяжении нескольких лет активно пропагандировал подобные сервисы через свои социальные сети и стримы, а в 2023–2024 годах рекламировал два онлайн-казино, в учредителях и менеджменте которых значились граждане Украины. В дальнейшем руководство этими площадками перешло к гражданам Армении, а затем сайты прекратили работу.

Общественный деятель подчеркнула, что остается неясным, знал ли артист о происхождении этих проектов, получал ли за рекламу оплату и уплачены ли налоги, учитывая запрет азартных игр в России. Особое внимание госпожа Мизулина уделила вопросу, не использовались ли деньги российской молодежи, вовлеченной певцом в азартные игры, для финансовой поддержки ВСУ. Проверкой этого факта сейчас занимаются ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ.

Конфликт Екатерины Мизулиной с Егором Кридом возобновился после того, как глава ЛБИ раскритиковала откровенный танец на концерте исполнителя в Лужниках и назвала мероприятие «голой вечеринкой». Певец в ответ заявил, что не видит в танце ничего предосудительного. Он также напомнил о публичных поцелуях госпожи Мизулиной с певцом Shaman (Ярослав Дронов). Своим поведением глава ЛБИ сама разрушает детскую психику, отметил тогда Егор Крид.