Пока сердца для мемов живы

ЛДПР провела для студентов открытый разговор с лидером партии Леонидом Слуцким. Организаторы не скрывали, что в работе с молодежью опираются в том числе на технологии американского движения MAGA (Make America Great Again), что, в частности, подразумевает общение на привычном для юных избирателей языке мемов. Впрочем, поговорили и на серьезные темы: собравшиеся студенты высказывали недовольство иностранцами и беспокоились о свободе самовыражения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Под свое мероприятие 30 января либерал-демократы заняли сцену в глубине фудкорта «Депо. Три вокзала». За отдельным столиком член молодежного движения ЛДПР раздавал активу листы бумаги с распечатанными на них мемами. «Сигмы голосуют за ЛДПР»,–– значилось на одном. «Ты называешь себя либералом, потому что соевый. Я называю себя либералом, потому что голосую за ЛДПР. Мы разные»,–– объяснялось на листовке с изображением известного по сериалу «Во все тяжкие» актера Джанкарло Эспозито. «Ну, это такой MAGA-экспириенс»,–– объяснил “Ъ” ответственный за раздачу агитматериалов.

Его соратники подтвердили “Ъ”, что сравнение с республиканцами США у них вполне в ходу — и по части интернет-агитации, и в том, что касается фигуры «харизматичного лидера». «Мы, конечно же, следим за международными трендами и берем лучшие форматы проведения мероприятий. Не секрет, что некоторые страны превосходят нас в плане креатива»,–– пояснил куратор «молодежки» Дмитрий Шатунов. По его словам, в первую очередь либерал-демократы работают с молодежью аполитичной, не знающей даже, сколько в Госдуме депутатов и как они избираются.

Правда, та молодежь, с которой пообщался “Ъ”, оказалась вполне сведущей. Например, студент Алексей хотя и признался, что политика не является для него главным приоритетом, давно ценил Владимира Жириновского за его «точные предсказания», а на мероприятие решил пойти, чтобы «немного проникнуться элдэпээровским вайбом». А 19-летний Кирилл присоединился к «молодежке» еще в девятом классе: «Я с ЛДПР больше по идеям. "Единая Россия" всегда ссылается на многонациональность, нет ни слова о государствообразующем народе, ни слова о русских. А в ЛДПР именно сдвиг на то, чтобы сорвать маски с тех, кто продвигает нелегальную миграцию».

В паре метров от него сушилась футболка ЛДПР со свежей надписью: «Русский должен быть богатым». Получить такой мерч и украсить его на свой вкус мог любой желающий по соседству со сценой. Студент киноколледжа Егор размашисто вывел на своем экземпляре название любимого рэп-дуэта, пояснив, что из музыкантов обожает именно его, а из партий — ЛДПР: «"Единая Россия" не нравится. КПРФ… Я не коммунист. "Новые люди" — интересная партия, но у ЛДПР больше контакта с блогерами».

Леонид Слуцкий появился на сцене в компании брендированной робособаки. Под ликование толпы она прыгала, вставала на задние лапы и в какой-то момент поприветствовала лидера, вскинув вверх переднюю правую лапу. За краткой вступительной речью последовали ответы на вопросы. Девушка из Херсонской области жаловалась, что поступила в столичный вуз, но вынуждена снимать квартиру, потому что места в общежитии в центре Москвы выделяются только иностранцам и студентам с инвалидностью. «Почему иностранные студенты в приоритете у нашего государства?» –– недоумевала она. А другая студентка, отметив, что ЛДПР «очень хорошо поддерживает» молодежные субкультуры, спросила господина Слуцкого, не связано ли это с тем, что он по молодости сам в чем-то подобном состоял. «ЛДПР за молодежный стиль! ЛДПР за молодых дизайнеров! ЛДПР за креатив в одежде! Поэтому ответ, конечно, да!» –– бодро, хотя и несколько невпопад ответил председатель партии.

Следующий вопрос был выведен на экран, но организаторов подвела аппаратура: картинка не сопровождалась звуком. «Никто по губам читать не умеет?» –– поинтересовался Леонид Слуцкий. «Тут можно читать по глазам,–– нашелся ведущий.–– Она волнуется за страну, за родину. Потому что это один из самых популярных артистов сейчас –– Мэйби Бэйби». Когда звук появился, оказалось, что Виктория Лысюк (настоящее имя певицы) спрашивает о вещах более конкретных: «Иногда вокруг молодежной музыки возникают скандалы и запреты… Где та грань между защитой молодежи и свободой творчества?»

Господин Слуцкий заверил, что он, конечно, за свободу самовыражения, но очертил красные линии: пропаганда ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), поддержка ВСУ и возражения против «святой, благородной специальной военной операции». К госпоже Лысюк, напомнил лидер ЛДПР, были вопросы по этим пунктам, но «теперь у нее ограничений нет» (осенью 2025-го Telegram-каналы сообщали, что певица попала в список «нежелательных» артистов, однако затем она совместно с Леонидом Слуцким направила гуманитарный конвой в зону СВО и сейчас готовится к концертам в 12 городах России). «Хочу сказать Вике, что она может без всяких ограничений выступать во всех регионах. В Вику, активного члена партии, верим!» –– подытожил господин Слуцкий, хотя о членстве исполнительницы в партии официально пока не сообщалось.

Степан Мельчаков