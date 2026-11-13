Раз пошла такая «Синергия»

Cуд в Москве 13 ноября по ходатайству следствия отправил проректора по региональному развитию университета «Синергия» Михаила Ерофеева под домашний арест. По предварительным данным, его подозревают в хищении средств при исполнении двух госконтрактов, заключенных между вузом и Росмолодежью на сумму порядка 40 млн руб. Часть средств предположительно была похищена. Также фигурантом этого уголовного дела стал замглавы Росмолодежи Денис Аширов.