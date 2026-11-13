Раз пошла такая «Синергия»
Проректор университета «Синергия» стал фигурантом коррупционного расследования
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Cуд в Москве 13 ноября по ходатайству следствия отправил проректора по региональному развитию университета «Синергия» Михаила Ерофеева под домашний арест. По предварительным данным, его подозревают в хищении средств при исполнении двух госконтрактов, заключенных между вузом и Росмолодежью на сумму порядка 40 млн руб. Часть средств предположительно была похищена. Также фигурантом этого уголовного дела стал замглавы Росмолодежи Денис Аширов.
Тверской райсуд столицы по ходатайству столичного ГСУ ГУ МВД отправил проректора «Синергии» Михаила Ерофеева под домашний арест. Он стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Университет «Синергия» — частное высшее учебное заведение, основанное в 1995 году и располагающее бессрочной лицензией и государственной аккредитацией. Вуз реализует программы среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, включая MBA с аккредитацией AMBA, в очном, очно-заочном и онлайн-форматах. Численность обучающихся превышает 200 тыс. человек, действуют факультеты и филиалы, в том числе за рубежом. Рособрнадзор выносил вузу предостережения.
По предварительным данным, полиция считает Михаила Ерофеева причастным к хищению бюджетных средств, выделенных по в рамках двух госконтрактов на реализацию онлайн-курсов образовательных программ по повышению профессиональной квалификации для специалистов по работе с молодежью в сфере профилактики негативных социальных явлений. Стоимость контрактов составила 31,2 млн руб. и 9,3 млн руб., всего 40,5 млн руб.
Большую часть работы, как считают полицейские, вуз передал субподрядчикам, заплатив около 13,5 млн руб. Часть оставшихся средств предположительно была похищена руководством образовательного учреждения. Не исключено, что стоимость проекта была искусственно завышена.
Также, по некоторым данным, созданные субподрядчиком курсы не соответствуют техническому заданию и установленным образовательным образцам. Вероятно, средства, которые были выплачены субподрядчику, следствие также посчитает ущербом, причиненным государству.
В пресс-службе «Синергии» заявили, что университет оказывает содействие следствию. «Запрошенные документы и материалы предоставляются в полном объеме, сотрудники университета дают все необходимые пояснения.
Оба контракта заключены по итогам конкурентных процедур. В открытом электронном конкурсе участвовали семь организаций. Федеральная антимонопольная служба нарушений при оценке заявки университета и определении победителя не выявила. Техническое задание и начальную цену контрактов формировал заказчик, университет в этом не участвовал.
Обязательства по обоим контрактам университет выполнил в полном объеме и в установленные сроки. Результаты работ прошли экспертизу заказчика и были приняты, акты подписаны уполномоченными лицами», — заявили в вузе.
Вскоре после избрания меры пресечения господину Ерофееву стало известно о задержании в рамках этого уголовного дела замглавы Росмолодежи Дениса Аширова.
Ранее сотрудники учебного заведения уже становились фигурантами уголовных дел. По делу о продаже фиктивных справок об обучении осенью 2022 года были арестованы трое работников университета: Григорий Чмелев, Дмитрий Кухарев и Андрей Забавин. Все трое занимали должности членов приемной комиссии вуза. По версии следствия, они пообещали молодому человеку зачисление в университет на очную форму обучения за 180 тыс. руб.