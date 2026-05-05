Кибердружины поборются с негативом в сети

Власти разработали комплекс мер по профилактике «негативных» явлений среди детей и молодежи на ближайшие пять лет. Особое внимание будет уделено ограничению «деструктивного» контента в интернете. В образовательных учреждениях для этого сформируют кибердружины и медиапатрули. Федеральным и региональным ведомствам придется наладить активное взаимодействие для ограничения в соцсетях и СМИ материалов, содержащих сцены вооруженных нападений на школы, а также жестокости и насилия с участием несовершеннолетних.

Правительство опубликовало утвержденный комплекс мер по профилактике «негативных социальных явлений» в детской и молодежной среде. Отчитываться перед кабмином за реализацию этих мер в 2026–2030 годах будет Росмолодежь, которая и занималась разработкой документа. К подготовке правительственного распоряжения привлекались 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, МВД и Минпросвещения, а также администрации более 70 регионов, рассказали в пресс-службе агентства.

15-страничный документ содержит 41 пункт. Для контроля интернет-пространства планируется проработать механизм межведомственного взаимодействия региональных и федеральных органов власти. Это необходимо для оперативного ограничения в соцсетях и СМИ материалов, содержащих сцены вооруженных нападений на школы и жестокости и насилия с участием несовершеннолетних.

В самих образовательных организациях для контроля такого контента создадут кибердружины и медиапатрули, куда войдут самые активные ученики.

В регионах планируется провести ряд совещаний (как на уровне субъектов, так и на уровне отдельных учреждений) по профилактике «деструктивных явлений» среди молодежи. Запланированы мероприятия по «установлению несовершеннолетних, замышляющих противоправные посягательства, направленные на дестабилизацию оперативной обстановки». Такие дети будут находиться под контролем педагогов-психологов, также будут исследоваться их активность и окружение. Предполагаются и массовые профилактические беседы в школах и колледжах об ответственности за экстремистские и террористические преступления. Для этого администраторы, социальные педагоги и психологи пройдут специальное обучение.

«Утвержденный комплекс мер позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний»,— уверен глава Росмолодежи Григорий Гуров. «Особое внимание уделяется мониторингу контента в интернет-пространстве и созданию медиапроектов, направленных на продвижение традиционных ценностей, вопросам кибербезопасности и противостоянию угрозам, которым подвергается подрастающее поколение»,— добавляет пресс-служба агентства.

По мнению главы профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, «школам нужно давать больше свободы и творчества во взаимодействии с детьми, а не ограничивать их или предлагать универсальные сценарии». «Тогда между детьми и преподавателями сложатся доверительные отношения и выявить проблемы будет гораздо легче. Для этого, однако, нужно значительно увеличить штат социальных педагогов и психологов и разгрузить классных руководителей»,— заключает он.

Полина Ячменникова